На Кубани 196 покупателей квартир обманули на 150 млн рублей

Следственный отдел ОМВД России по Динскому району Кубани завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, злоумышленники являлись соучредителями строительной компании. Они привлекали деньги с помощью заключения договоров купли-продажи жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в кубанском поселке Южный. Однако обязательства по подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и ввода его в эксплуатацию не были выполнены. Квартиры собственникам не переданы. Полученными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

"В результате противоправной деятельности 196 покупателям причинен ущерб, превышающий 150 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Расследование уголовного дела находилось на контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 60 миллионов рублей".

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Динской районный суд.