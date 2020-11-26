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26.11.2020 15:58
Рубрика: Происшествия

На Кубани заведующую детсадом осудили за "мертвые души"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани заведующую детским садом осудили по обвинению в мошенничестве. Женщина устраивала на работу "мертвые души" - людей, которые получали зарплату, но фактически работу не выполняли. В итоге руководитель детсада смогла присвоить себе более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда Краснодарского края.

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Аферу с присвоением денег смогла провернуть заведующая детсадом в Староминском районе Кубани.

"Из приговора суда следует, что, являясь руководителем дошкольного образовательного учреждения, женщина фиктивно устраивала на различные должности в этом учреждении людей, которые фактически работу не выполняли, - сообщили в пресс-службе крайсуда региона. - Всем им своевременно начислялась заработная плата, а также премии. Деньгами, поступавшими в качестве зарплаты работникам, подсудимая распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом, она присвоила более 1,3 миллиона рублей".

В суде добавили, что женщина "полностью признала вину и раскаялась в содеянном". Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, с лишением права занимать должности в органах власти на два года. Также в пользу Староминского района с подсудимой взыскано 700 тысяч рублей, а ее имущество временно арестовано в рамках обеспечительных мер. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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