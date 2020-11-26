Экономика
26.11.2020 09:29
Текст: Николай Грищенко

Ростовский аэропорт Платов возобновит авиасообщение с Минском

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

В Ростовском международном аэропорту Платов возобновляются регулярные авиарейсы в Минск. Авиакомпания "Азимут" планирует приступить к прямым перелетам в белорусскую столицу с 17 декабря.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба аэропорта Платов, рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по четвергам. Летать будет самолет Sukhoi Superjet 100. Вылет из Ростова-на-Дону в 12.30, а прибытие в аэропорт Минска в 15.10.

После технической подготовки самолет в 16.10 вылетит в Платов, где приземлится в 18.25.

Отметим, что в Беларуси действует ряд профилактических мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Пассажирам перед полетам надо самостоятельно уточнить режим въезда, выезда и ограничений в государстве прибытия.

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