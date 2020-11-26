Спикер донского парламента заболел COVID-19

Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией.

Участвовать в рассмотрении в первом чтении проекта регионального закона "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" политик будет дистанционно.

"Дорогие друзья, перед заседанием сделал контрольный тест на ковид, учитывая широкий круг общения в зале заседаний. Тест оказался с положительным результатом. Но чувствую себя вполне обычно, каких-либо "коронавирусных" симптомов нет", - написал Александр Ищенко в Facebook.

Спикер также признался, что смотреть заседание законодательного собрания со стороны - в интернет-трансляции он будет впервые в своей жизни.

По данным Роспотребнадзора, на 26 ноября в Ростовской области COVID-19 заболело 38 706 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 1252 жителя региона.

Справка "РГ"

Александр Ищенко являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области I-IV созывов. С февраля 2014 года по сентябрь 2015 года занимал должность заместителя губернатора Ростовской области. В октябре 2016 года избран спикером донского парламента.