В Анапе в ДТП с двумя автобусами пострадали девять человек

Сегодня в Анапе при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали девять человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщение о ДТП с участием автобусов в дежурную часть ОМВД России по Анапе поступило около полудня.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по улице Крымской, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ISUZU.

В результате аварии оба водителя и семь пассажиров получили телесные повреждения. Их доставили в городскую больницы.

Полицейские Анапы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.