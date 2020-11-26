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26.11.2020 14:49
Рубрика: Культура

В Феодосии реставрацию Дачи Стамболи завершат за 164 миллиона рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

В Крыму третий по счету подрядчик возьмется за реставрацию дачи-дворца Стамболи в Феодосии. Им станет успешно завершающая реконструкцию Митридатских лестниц в Керчи компания "Баварский дом". Согласно распоряжению главы РК Сергея Аксенова, она станет единственным исполнителем работ на этом памятнике архитектуры.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Музейный комплекс пытались восстановить с 2016 года, и с тех пор властям пришлось расторгнуть контракты уже с двумя подрядчиками, которые в совокупности выполнили лишь 13 процентов от запланированного объема работ. К настоящему моменту на построенном в начале ХХ века доме семьи местного табачного короля Иосифа Стамболи заменена кровля, выполнен косметический ремонт фасадов и начаты работы внутри помещений. И на этом этапе управление капстроительства администрации Феодосии расторгло контракт стоимостью 104 миллиона рублей со вторым по счету недобросовестным подрядчиком - питерской фирмой "Мир", которая пошла путем московской "Ники".

Новый контракт на общую сумму 163,7 миллиона рублей заключен с компанией "Баварский дом". Реставрация должна завершиться до 31 декабря 2022 года.

Особняк Дача Стамболи сооружена в 1914 году одним из богатейших фабрикантов Таврической губернии Иосифом Стамболи за один миллион золотых рублей. Виллу общей площадью 1500 квадратных метров на побережье промышленник подарил на свадьбу своей будущей супруге - Рахили Бобович. После революции здание использовалось как санаторий для трудящихся, военный госпиталь, наркологическая клиника, банк, ресторан и даже гостиница. Так что от внутреннего интерьера - например, от росписи стен под восточный ковер - до наших дней мало что осталось, и многое предстоит восстановить во время реставрации.

Предшествовавшая ремонту экспертиза 2015 года показала, что деревянные конструкции здания сгнили, балки перекрытия коррозировали, стропила крыши и кирпичные башни крыши повреждены, а винтовая чугунная лестница находится в аварийном состоянии. Ремонт объекта начался в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2020 года.

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