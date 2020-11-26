В Краснодаре 100-летию переименования города посвятили выставку

В краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка, приуроченная к 100-летию переименования города из Екатеринодара в Краснодар. В "камерном" зале представлено 11 полотен кубанских художников советского периода, и в каждом пейзаже запечатлен неповторимый фрагмент истории столицы края.

Так, здесь можно увидеть знаковую картину Петра Ружейникова "Вступление частей Красной армии в Краснодар. 12 февраля 1943 года": движущиеся по центральной улице Мира колонны военной техники встречают жители, охваченные неподдельной радостью и слезами. Радостью победы!

…Петр Николаевич ушел на фронт с первых дней войны. Служил комбатом в пехоте, воевал под Сталинградом, трудился во фронтовой газете "Сталинское знамя", за что был удостоен ордена Красной звезды. "Своими рисунками, особенно плакатами, которые широко известны воинам нашего фронта, он помогал командованию мобилизовать наших бойцов и офицеров на выполнение поставленных задач по разгрому немецких захватчиков", - говорится в наградном листе. Будучи участником освобождения Краснодара, он с достоверностью изобразил серую дорогу с раскисшим снегом, жмущиеся друг к другу домики, клубы дыма от горящих складов, а еще купола Свято-Екатерининского кафедрального собора, который стоит и поныне, только теперь спрятан за кирпичными многоэтажными домами.

- Все эти работы несут информацию о целой эпохе, потребностях людей и общества в целом, передают атмосферу большого и сложного периода, - рассказывает научный сотрудник музея Ксения Стрельцова. - Самая ранняя картина "Библиотека-передвижка" принадлежит кисти Николая Шарикова и датирована 1938 годом. В то время власти уделяли большое внимание просвещению: повсеместно в городе открывались клубы, творческие кружки, библиотечные пункты, театры (например, тот же Музыкальный театр построили в 1933 году, театр кукол и библиотеку братьев Игнатовых - тоже). А самая поздняя работа - "У нас в Комсомольском снег" Григория Булгакова, написанная в 1991 году. В рамке - жилой микрорайон, который заложили на восточной окраине в 1975 году.

А вот неузнаваемый перекресток улиц Северной и Корницкого 1960 года, запечатленный широкими чуть небрежными мазками Александром Калугиным. Тогда это была узкая дорога на две полосы - лужи, оштукатуренные домики с резными окнами, редкие машины, автобусы. Теперь здесь банковские здания и монотонные пробки в час пик. Рядом еще одна картина художника "Зима в Краснодаре" - панорама присыпанных снегом крыш в районе улицы Колхозной. И если пройтись по старому массиву, то до сих пор можно увидеть эти домики с налепленными пристройками.

- А на этом холсте наш музей, только в теплых терракотовых тонах - таким он выглядел в 1953 году, - продолжает знакомить с экспозицией куратор. - Григорий Булгаков писал эту картину ровно двадцать лет, создав довольно сложную многофигурную композицию. Все эмоции на лицах.

Официально Екатеринодар переименовали в Краснодар 7 декабря 1920 года. С этого момента он начал жить и строиться по-новому. Правда, сами горожане о том, что они больше не екатеринодарцы, узнали последними. Впервые это решение было опубликовано в газете "Красное знамя" 28 декабря 1920 года. Так власти поздравили жителей с наступающим Новым годом.

Пешком в прошлое

Краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко недавно запустил новый маршрут "Советский Краснодар". Пешая экскурсия длится два часа, пролегая от улицы Пушкина до Гоголя. Как формировалась застройка города и почему здания выглядят именно так? - прогулка с гидом дает ответы на все эти вопросы. Кстати, серьезные изменения в облик города внесла первая на Кубани женщина-архитектор Надежда Сухановская. Именно по ее проектам (или в соавторстве) были возведены стадион "Динамо", Дом союзов, Дом советов - ныне мэрия, павильоны краевой сельскохозяйственной выставки в Чистяковской роще и другие здания.