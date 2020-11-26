В лесах Кубани за год снесли более 60 незаконных построек

За прошедший год в лесах Кубани снесли 61 незаконную постройку, что в три раза больше, чем за последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Моя позиция остается неизменной - по каждому незаконному объекту нужно добиться сноса, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании в Новороссийске, на котором обсуждались проблемы сохранности лесного фонда на территории курортного региона. - Мы не можем лишиться лесного фонда в крае, позволять кому бы то ни было обходить закон и строить там, где это запрещено.

Перед заседанием глава региона вместе с прокурором края Сергеем Табельским осмотрел лесные массивы Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа и Туапсинского района с воздуха. В лесном фонде этих муниципалитетов, а также Белореченском и Апшеронском лесничествах, межведомственные группы выявили большинство нарушений законодательства.

Как отметил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин, в регионе создан реестр незаконных строений в лесном фонде. Сейчас в документе 307 объектов. Министерство природных ресурсов края предъявило иски о сносе по всем строениям. Из тех, что были снесены за прошедший год около половины демонтированы собственниками добровольно, остальные - по решению суда.

На Кубани продолжаются проверки лесничеств. Так, в Геленджике межведомственная группа выявила 16 нелегальных строений. В итоге уволен директор местного лесничества.

Чтобы остановить застройку лесов, все муниципалитеты Кубани сейчас вносят корректировки в генпланы, исключая из границ населенных пунктов земли лесного фонда. Эта работа будет завершена до 1 сентября 2021 года.