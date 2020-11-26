В Новороссийске открылся музей легендарных ретроавтомобилей

Новости

Международный успех скандинавов: Netflix снова выпустит датский сериал 10:58
СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом 10:45
Заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России пройдет в Минске 10:41
Инфекционист не исключил размножение коронавируса в нервных клетках 10:38
Шмели помогут дронам проходить в щели 10:38
Официально: Миккельсен заменит Деппа в "Фантастических тварях" 10:36
Названы заболевшие коронавирусом члены сборной России по биатлону 10:14
В Киргизии запретили новогодние корпоративы 10:07
Испытания САУ "Лотос" показали на видео 10:06
В Подмосковье задержали водителя с 20 килограммами наркотиков 10:00
В Коми отменили новогоднюю елку для одаренных детей 09:53
Ростовский аэропорт Платов возобновит авиасообщение с Минском 09:29
Почему убитые в Дании норки до сих пор беспокоят местных жителей 09:29
Мишустин распорядился закупить за рубежом "Мелфалан" 09:28
В Санкт-Петербурге военные поздравили фронтовика со 100-летием 09:27
Главный тренер сборной РФ по биатлону рассказал о коронавирусе в команде 09:20
В Латвии на кондитерском предприятии использовали рабский труд 09:08
В Раде сообщили об огромной "дыре" в бюджете Украины 08:57
В столице Киргизии с 1 декабря возобновится работа кинотеатров 08:43
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки 08:39
В технополисе "Москва" запустят производство вакцин от коронавируса 08:15
В больницах Рио-де-Жанейро закончились места для пациентов с COVID-19 07:55
На западе Москвы открыли новую станцию контроля загрязнения воздуха 07:53
На побережье Флориды шторм вынес останки корабля XIX века 07:46
Уже в третьей префектуре Японии обнаружен птичий грипп 07:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 10:05
Рубрика: Общество

В Новороссийске открылся музей легендарных ретроавтомобилей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

В Новороссийске открылся музей ретроавтомобилей, где представлена коллекция отечественных машин 1940-1990-х годов - легендарные "Волги", "Москвичи" и "Запорожцы". Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: БЕЛТА
Пенсионер из Беларуси собрал коллекцию ретромотоциклов

Экспозиция работает на базе винного комплекса "Шато Пино" как дополнение к традиционной экскурсионной программе объекта туристического показа.

"Город ежегодно посещают более миллиона туристов, основная часть из них приезжает на экскурсии по достопримечательностям, связанным с военной историей или объекты эногастрономического туризма, - отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. - Новый музей также войдет в программу экскурсионных туров по Новороссийску".

В Краснодарском крае расположены более 600 объектов туристического показа, гостям доступны 280 экскурсионных и туристических маршрутов, большинство из которых находятся в Анапе, Геленджике, Сочи, Крымском, Темрюкском районах, а также в горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского, Северского и Туапсинского районов.

Кстати, в этом году ряд туристических объектов Кубани вошли в число лучших мировых достопримечательностей.

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
Видео: В Казахстане прошло испытание новой ракеты ПРО России
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники