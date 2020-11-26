В Севастополе нашли останки казненных фашистами мирных жителей

На территории природного парка "Максимова дача" в Севастополе поисковики обнаружили могилу с останками мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Поисковые работы проходят в рамках всероссийского проекта "Без срока давности". Останки будут переданы в Следственный комитет для расследования уголовного дела о геноциде мирного населения.

- За месяц были обнаружены и подняты из братской могилы останки нескольких десятков человек, - рассказал агентству участник Севастопольского объединения поисковых отрядов "Долг" Лев Астафьев. - В останках были обнаружены пули, крестик и нательная иконка с изображением Богоматери.

Большинство останков находились в земле без анатомического порядка. Вероятно, захоронение подверглось мародерству, а также могло пострадать при прокладке канализационного коллектора в 1980-е годы.

Из воспоминаний очевидцев было известно, что гитлеровцы расстреливали жителей Севастополя в районе Максимовой дачи. В 2017 году поисковики нашли первые останки на этой территории. Они планируют исследовать еще два участка поблизости.