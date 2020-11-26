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26.11.2020 17:00
Рубрика: Власть

В Севастополе ввели налог на квартиры, дома и гаражи

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В 2022 году жители Севастополя начнут платить налог на имущество физлиц - квартиры, комнаты, жилые дома, гаражи и машино-места, хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров. Новый закон утвердили сегодня депутаты Заксобрания Севастополя.

- Основная часть субъектов РФ перешла на исчисление этого налога от кадастровой стоимости с 2016 года, Республика Крым - с 2020 года, - рассказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп. - В Севастополе налог не вводился из-за отсутствия утвержденных результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. Она была проведена в 2019 году.

Фото: iStock
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Ставка налога в Севастополе будет отличаться для массовых и "элитных" объектов. Жилая недвижимость с кадастровой стоимостью до 10 миллионов рублей облагается налогом в размере 0,1 процента. В эту категорию попадают 234 тысячи объектов, или 99 процентов от общего числа.

Для объектов стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей установлена ставка 0,2 процента. В Севастополе их 1600. Максимальную ставку 0,3 процента будут платить владельцы жилья, которое стоит дороже 50 миллионов рублей. В городе только 24 таких объекта.

Эти налоговые ставки не выше чем в городах федерального значения и административных центрах Южного федерального округа, отметил Штоп.

Поскольку налог вводится впервые, в законе предусмотрен переходный период, который продлится 12 лет.

- Сумма налога будет начисляться с учетом понижающих коэффициентов. В первый год подлежит уплате 20 процентов от суммы начисленного налога, во второй год - 40 процентов, затем сумма будет увеличиваться ежегодно на 10 процентов, - объяснил Штоп. - Полная сумма налога будет уплачена на 12-й год.

Закон начнет действовать в 2021 году, первый платеж, с 80-процентой скидкой, надо будет внести до 1 декабря 2022 года, а полную сумму налога потребуют платить только с 2033 года.

Фото: iStock
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По расчетам департамента финансов, для трехкомнатной квартиры с кадастровой стоимостью 4,4 миллиона рублей полная сумма налога составит 3320 рублей - такую сумму владелец заплатит в 2033 году. В 2022 году налоговый платеж составит 664 рубля, в 2023 году - 1328 рублей, в 2024 году - 1460 рублей и так далее.

За однокомнатную квартиру стоимостью 2 миллиона рублей начислят 881 рубль налога, а в первый год надо будет заплатить только 176 рублей. Налог на частный дом стоимостью 5,37 миллиона рублей составит 3504 рубля, а в первый год - 701 рубль.

В бюджет Севастополя в первый год уплаты налога на имущество физлиц поступит 50 миллионов рублей. А через 12 лет эта сумма увеличится в пять раз, до 250 миллионов рублей.

Стоит отметить, что Налоговым кодексом РФ предусмотрена необлагаемая налогом площадь жилья для любых владельцев. Для домов она составляет 50 квадратных метров, для квартир - 20 квадратных метров, для комнат - 10 квадратных метров. Кроме этого, есть дополнительные льготы для многодетных семей. Из площади дома вычитается 7 квадратных метров, а квартиры - 5 квадратных метров на каждого ребенка.

Также Налоговым кодексом утвержден список из 16 льготных категорий, которые полностью освобождены от уплаты налога на один объект. Это пенсионеры, инвалиды, военнослужащие, чернобыльцы, ветераны войн, участники боевых действий и другие. В Севастополе дополнительно установлена региональная льгота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Льгота предоставляется по заявлению собственника. Наиболее массовые категории - пенсионеры, инвалиды, владельцы хозпостроек на участках вправе не предоставлять заявление на льготу - налоговый орган предоставит ее на основании сведений, полученных от Севреестра, - пояснил Штоп.

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