В Сочи пьяный полицейский сбил мужчину на пешеходном переходе

В Cочи бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате которого пострадал мужчина.

"Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю в отношении бывшего полицейского ППС отдела МВД РФ по Новокубанскому району, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по региону. - Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 73-летнему местному жителю".

По данным следствия, днем 14 марта 2020 года полицейский в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Mercedes по улице Горького в сторону улицы Конституции СССР. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель не снизил скорость и не уступил дорогу пожилому мужчине, переходящему проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и сбил пенсионера.

На место приехали медики, которые госпитализировали потерпевшего. В результате ДТП пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.