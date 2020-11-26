В Волгограде завели дело после столкновения вертолета со световой опорой

В Волгограде возбуждено уголовное дело после ЧП в аэропорту. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным следствия, вертолет под управлением пилота с двумя пассажирами на борту после посадки произвел касание лопастями мачты освещения. В результате в негодность приведена мачта аэропорта, повреждены лопасти и хвостовая часть вертолета, кроме того, поврежден топливный бак другого стоящего на парковке вертолета.

К счастью, обошлось без жертв: находившиеся на борту люди не пострадали.

- Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба, - уточнили в ведомстве.

Следователям предстоит собрать доказательную базу по данному факту. Назначено проведение соответствующих экспертиз.