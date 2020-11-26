В Волгоградской области к 2024 году построят и модернизируют сто ФАПов

В селе Мариновка Волгоградской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построили офис врача общей практики. Учреждение рассчитано на обслуживание более двух тысяч жителей.

Старый ФАП морально устарел и не отвечал современным нормам оказания медицинской помощи. По данным пресс-службы администрации региона, стоимость строительства и оснащения медицинского пункта составила 15 миллионов рублей. К услугам населения Мариновки, а также расположенных рядом Прудбоя и Приканального теперь есть врач, медицинские сестры, фельдшер и акушерка. Еще здесь будут проводить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры выездные бригады Калачевской ЦРБ.

В офисе врача общей практики имеются все необходимые препараты для лечения пациентов, в том числе больных новой коронавирусной инфекцией. При необходимости медработники доставят бесплатные лекарства местным жителям, лечащимся от COVID-19 в амбулаторных условиях.

Повышение доступности и качества оказания медпомощи вне зависимости от численности и удаленности населенного пункта от Волгограда - приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым. Только в прошлом году в регионе построили с нуля 52 ФАПа. Еще семь учреждений строятся в 2020 году. Всего до конца 2024 года на сельских территориях Волгоградской области проведут модернизацию 101 ФАПа.