Бюджет Ямала позволит округу успешно развиваться в ближайшие три года

Сегодня на Ямале утвержден главный финансовый документ региона - бюджет округа на 2021-2023 годы. Депутаты местного Законодательного cобрания приняли его большинством голосов в первом и окончательном чтениях.

Как отметила заместитель губернатора Ямала, директор департамента финансов региона Альбина Свинцова, представившая проект казны региона членам парламента, на этот раз бюджет формировался в условиях двух серьезных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках и продолжающейся пандемии.

Но и при этом он остается социально ориентированным и инвестиционным. Главными доходными источниками традиционно будут налог на имущество организаций - 40%, на прибыль организаций - 33%, а также - на доходы физических лиц - 20%. Прогнозируемый объем доходов на 2021 год - 213 миллиардов рублей. В целом бюджет округа по доходам в следующем году составит 191 миллиард рублей.

Основная причина снижения прогноза доходов - уменьшение самого волатильного источника - налога на прибыль организаций. Это произошло из-за падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам, по словам Альбины Свинцовой, сохраняется положительная динамика.

Очень важно, что бюджет, как и прежде не теряет своей социальной направленности. Более 80% казны региона будут направлены, прежде всего, на улучшение жилищных условий ямальцев, обеспечение их качественной медицинской помощью, инновационным образованием, соцзащиту, поддержку людей старшего поколения и молодежи.

-Безусловно, в полном объеме мы продолжим реализацию национальных проектов и задач, которые поставил президент, - прокомментировал основной финансовый документ губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Сохраним финансирование приоритетных направлений - это медицина, жилье, дороги, поддержка семей. Продолжим расселение ямальцев из аварийного фонда. Так, в новые квартиры в следующем году переедут больше 3500 семей. Благодаря специальным программам, свои жилищные условия смогут улучшить более 1300 семей. Много планов в здравоохранении - продолжим оснащать больницы и поликлиники современным диагностическим оборудованием. Сохраним все выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. В полном объеме будет реализована поддержка семей - выплата регионального материнского капитала, льготные перелеты для детей из многодетных семей. Расширим помощь одаренным детям - кроме существующих выплат за достижения, добавим новую стипендию студентам-медикам, которые после выпуска приедут работать на Ямал.

Как следует из главного финансового документа региона, продолжится финансирование отдельных антикризисных мер, связанных с поддержкой жителей Ямала, а также пострадавших от пандемии отраслей экономики.

При этом в законе учтен и бюджет развития, который в общем объеме расходов составит около 30%.

Всего в 2021 году планируется завершить строительство и реконструкцию около 30 социальных объектов.

Вот как оценила принятый сегодня главный финансовый документ округа Наталья Фиголь, заместитель председателя Закондательного cобрания ЯНАО:

- В результате масштабного падения цен на энергоресурсы, а также последствия пандемии мы ожидаем, что в 2021 году доходная часть бюджета Ямала снизится на 20%. Но за счет грамотного перераспределения средств все начатые и намеченные стройки социальных объектов в округе будут продолжены. Сейчас на Ямале проектируются и строятся 39 лечебных учреждений: больниц, поликлиник, станций скорой медицинской помощи, инфекционных центров и модульных сооружений в отдаленных поселках. Выполняется поручение президента страны о создании "бережливых поликлиник". Самая первая из них в округе уже возводится в Новом Уренгое.

- В бюджете Ямала в полном объеме предусмотрены средства на реализацию проектов, которые будут способствовать развитию округа и повышению благосостояния жителей, - продолжил Алексей Ситников, первый заместитель председателя Закондательного cобрания Ямала. - Расходы на приоритетные направления не уменьшатся по сравнению с прошлым годом, а в сфере реализации жилищных программ даже увеличатся. Сейчас в округе строится более 500 тысяч квадратных метров жилья, или 194 многоквартирных дома. До конца года рассчитываем выполнить план по вводу жилья в 150 тысяч квадратных метров. На следующий год в плане регионального проекта "Жилье" еще около 160 тысяч квадратов.

В предстоящем году в бюджете Ямала дополнительно предусмотрены средства на реализацию программы переселения из аварийного жилого фонда в другие регионы. На эти цели предполагается выделить 400 миллионов рублей. По подсчетам специалистов, предложением смогут воспользоваться порядка 200 семей.