Входящий в концерн "Вега" (холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) Челябинский радиозавод "Полет", который с момента своего основания в 1952 году специализируется на разработке систем навигации и посадки воздушных судов, заявил о себе в новом "амплуа".

Теперь завод в статусе центра компетенций ведет проекты по модернизации аэродромной инфраструктуры в регионах страны, а параллельно развивает собственный центр компетенций в рамках федеральной программы "Умный город. Цифровой регион". О том, какие горизонты открыла перед предприятием диверсификация производства, "РГ" побеседовала с его руководителем Александром Нестеровым.

Российская газета: Александр Геннадьевич, с начала "нулевых" предприятие переживало не самые лучшие времена. Как удалось победить застой?

Александр Нестеров: Изучив рынок, мы пришли к выводу, что на современном этапе нашим заказчикам нужны не столько интеллектуальные изделия, цикл разработки которых, кстати, занимает от трех до пяти лет, сколько готовые решения конкретных технических задач. Поэтому мы решили посмотреть на себя не как на завод, а как на центр компетенций в сфере управления воздушным движением и разработки средств технического управления полетами. Необходимо было отойти от стереотипа закрытого предприятия полного цикла и перейти к кооперации с другими производителями - для быстрого поиска решений и работы на опережение запросов рынка. Сегодня мир меняется настолько быстро, что говорить о том, что завтра у тебя будет стабильный продуктовый портфель, выпуская стандартную линейку продукции, уже невозможно.

Поняв это, мы создали технический совет, начали вытас­кивать из конструкторского корпуса новые идеи и за последние два года выполнили 14 опытно-конструкторских работ. Для сравнения скажу, что до этого за 25 лет предприятие выполнило всего четыре ОКР.

РГ: В чем помогла кооперация?

Нестеров: В кратчайшие сроки предприятию удалось выйти на испытание опытного образца новейшего обзорного локатора "Миасс", который будем сертифицировать уже в следующем году. И это изделие в отличие от продукции конкурентов создано на российских технологиях, нашей элементной и программно-аппаратной базе.

К апрелю выйдем на испытание новой разработки - большой радиолокационной системы посадки самолетов.

Сегодня в нескольких российских аэропортах тестируется наш радиолокационный элект­ронный охранный комплекс, в котором локатор с электронным сканированием совмещен с камерой и прибором ночного видения. Его наши молодые конструкторы изготовили в кооперации с головной организацией концерна "Вега", имеющей очень высокие наработки по программным нейросетям.

РГ: В чем отличие ваших новых разработок?

Нестеров: Ну возьмем хотя бы систему охраны промышленных объектов. Для контроля за безопасностью среднего аэропорта-миллионника требуется порядка 350-400 камер. Нашему комплексу достаточно 20. При этом в программный продукт можно задать характеристики нужных объектов, и локатор их считывает. Мы можем закладывать в парамет­ры самые разные характеристики, например, ориентировать комплекс на бегущих людей или пассажиров с рюкзаками.

И ведь идею его создания в мае прошлого года только обсуждали. В октябре 2020-го уже получили лицензию и до конца года планируем заключить первый контракт.

РГ: Для технического прорыва, видимо, пришлось по-новому структурировать предприятие?

Нестеров: Мы разложили цепочку добавленной стоимости и поняли, что в нашем продуктовом портфеле доля собственного производства не должна превышать 40 процентов от выручки. Еще до 20 процентов - это исследовательская и конструкторская деятельность. Вся оставшаяся часть - коммерция в виде связанной диверсификации. Мы определили для себя ключевые рынки. Предлагаем свои продукты, но для комплексных решений их требуется гораздо больше. Поэтому в проектах по модернизации инфраструктуры аэро­портов мы выступаем в статусе генподрядчика, предлагаем не только свои изделия, но и продукцию наших смежников.

При этом концентрируем у себя ключевые компетенции и конструкторов-комплексников, которые видят всю разработку в целом и занимаются конечной сборкой и идеологией комплексного решения. Сторонние силы работают на наших продуктах, в нашем формате и с нашей методологией, причем внутри нашей системы, которая хорошо защищена. Это очень важно!

Все это поставило перед нами задачу ввести сквозную цифровую систему комплексного управления предприятием, которую мы решаем в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда". Формируем исчерпывающий набор программных продуктов для разработ­чиков-кон­струк­торов, отдельную систему управления жизненным циклом каждого продукта, в которой собираются базовые спецификации и все дальнейшие улучшения.

В рамках стратегии Ростеха "от железа к интеллекту" мы должны отдать переделы низкого уровня на аутсорсинг и сконцентрироваться на высокотехнологичных операциях - сборке, программном обеспечении, разработке высокоинтеллектуальных модулей.

РГ: Как пришла идея участия в далекой от авиации программе "Умный город. Цифровой регион"?

Нестеров: Определяя стратегию развития, мы представили аэропорт как мини-город со всеми характерными видами инфраструктуры, но в меньших объемах и при этом с гораздо более высокими требованиями к надежности и безопасности. Так появилась цифровая система диспетчеризации скорой помощи в Салехарде с использованием навигационных систем, платформа управления ЖКХ в Кыштыме, модернизации систем освещения в школах. Ведь что такое "умный город"? Это вся наша жизнь, которую нужно максимально переложить на "цифру", чтобы исключить негативное влияние человеческого фактора.

У нас для этого все есть. С одной стороны, мы работаем в системе радиоэлектронного клас­тера, в который входит более 300 предприятий с различными компетенциями в военной и гражданской сферах. С другой - есть возможность стать "точкой входа в экосистему Ростеха" для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в цифровой сфере. К примеру, среди партнеров есть челябинская компания, предложившая техническое решение для системы "умного" освещения. После небольшой доработки контроллеры взяли в производство, и теперь они будут установлены в школах.

Еще одна небольшая компания разработала уникальный спутниковый модем и не могла продать его более трех лет. Теперь мы будем встраивать устройства в наши изделия. И в перспективе с 2022 года наладим серийное производство с оборотом в сотни миллионов рублей. Другими словами, продвигая умные идеи, даем возможность малым предприятиям расти. Сейчас мы работаем над концепцией стратегии развития городов вокруг крупных вертикально интегрированных холдингов. И в мэрии Челябинска эту идею уже поддержали.