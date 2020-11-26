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26.11.2020 10:12

Школа мастерства

Система наставничества помогает газодобытчикам решать масштабные задачи
Текст: Ирина Ремес
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
Молодым сотрудникам влиться в коллектив гораздо проще, когда рядом находится старший товарищ, который поможет, подскажет, научит. Школа наставничества уже несколько лет успешно действует в Обществе "Газпром добыча Уренгой".
Мастер-наставник Владимир Коваль (в центре) с операторами по исследованию скважин Андреем Исуповым и Рилем Ахметовым. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Уренгой" Мастер-наставник Владимир Коваль (в центре) с операторами по исследованию скважин Андреем Исуповым и Рилем Ахметовым. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Уренгой"
Мастер-наставник Владимир Коваль (в центре) с операторами по исследованию скважин Андреем Исуповым и Рилем Ахметовым. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Уренгой"

Недавно процесс интеграции начинающих работников в компанию, в корпоративную культуру и проекты предприятия был закреплен в специальном положении. В принятом документе прописаны все этапы реализации системы наставничества, функции и обязанности "учителей", способы их нематериального поощрения, мониторинг процесса обучения. Необходимые знания и умения не передаются за один раз или от случая к случаю, поэтому на газодобывающем предприятии к теме воспитания нового поколения грамотных специалистов подходят комплексно.

Школа наставничества действует на предприятии уже несколько лет. Главная задача - готовить высококвалифицированных тренеров из числа уже действующих специалистов. Штатные психологи проводят начальное обучение производственных педагогов - важно, чтобы те имели системное представление о своей роли, были способны эффективно взаимодействовать с подопечными, разрабатывать для них индивидуальные планы развития. Следом идет текущее обучение наставников с привлечением внешних специалис­тов. Один из таких семинаров в рамках непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО "Газпром" прошел в октябре, из-за коронавирусных ограничений - в режиме онлайн. Спикером стала бизнес-тренер кандидат психологических наук Лариса Зимина. Она поделилась опытом с более чем двумя десятками наставников из разных филиалов предприятия.

Сегодня в компании более 350 наставников, большинство трудится в сфере добычи нефти и газа. Впрочем, идея получила развитие и в других структурных подразделениях предприятия, поэтому среди учеников на онлайн-тренинге присутствовали, например, маркшейдер, музыкальный руководитель, ведущий специалист группы обеспечения режима коммерческой тайны.

Мастер по исследованию скважин второго нефтепромысла Нефтегазодобывающего управления ООО "Газпром добыча Уренгой" Владимир Коваль трудится в компании уже почти двадцать лет. Сначала был оператором по исследованию скважин, потом стал мастером. Со временем почувствовал в себе силы и желание делиться опытом с молодежью.

- Стажеру Александру Тереханову мне приходилось подробно объяснять азы производственных работ, а потом ученик взял и превзошел учителя. Сейчас мой бывший подопечный уже занимает кресло геолога, а я продолжаю делиться компетенциями со всей бригадой, состоящей из десяти человек, но особенно - с тремя молодыми специалистами. Учу вчерашних студентов применять на практике теоретические знания, и мне это самому нравится. Все расскажу, покажу, а они потом делают все качественно. Для меня это самая большая награда, - делится Владимир Коваль.

Случай, который привел Владимир, - один из множества примеров плодотворного влияния на талантливую, но пока еще только начинающую свой путь молодежь. Истории профессионального взлета вчерашних учеников есть не только на газовых и нефтяных промыслах, но и в многочисленных филиалах компании - от ремонтных мастерских до ведомственных детских садов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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