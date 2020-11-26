Губернатор Наталья Комарова выступила с отчетом перед югорчанами

Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова свой ежегодный отчет и обращение к жителям региона начала со слов признательности врачам.

- Мы ценим ваш вклад. Спасибо медицинским работникам за спасенные жизни. Вы - герои нашего времени. В то же время прошу всех извинить за то, что не к каждому без задержки пришел врач, ответили телефоны горячей линии, регистратуры, оказаны государственные услуги и другая помощь, которую вы ждали. Мы все нацелены на то, чтобы таких фактов не было, - добавила она.

Эти искренние слова очень тронули всех, кто слушал сегодняшнее выступление губернатора. Его официальное название - Отчет о работе правительства Югры за 2020 год, инвестиционное послание, обращение к жителям округа, представителям общественности и депутатам Думы Югры. С итоговым документом о работе и посылами на ближайшее время глава округа выступает традиционно в конце каждого года, и югорчане знают, что это будет далеко не формальный отчет и не иллюзорные планы на будущее. Так вышло и на этот раз.

Наталья Комарова представила емкий стратегический документ, который обозначил результаты работы и задачи по всем направлениям развития округа, в экономике и социальной сфере. Отметим: в значительной степени сегодняшнее выступление отражает и развивает уже озвученные в течение 2020 года программные заявления губернатора по планам развития на новую пятилетку. Об итогах и развитии округа шла речь во время встреч Натальи Комаровой с президентом страны весной этого года, затем в период переизбрания на пост главы округа. Многие планы приходилось оперативно корректировать из-за усиливавшейся на протяжении года пандемии. Но стержневое направление развитие округа - его социальная ориентированность - не просто сохранилось, но даже усилилось.

- 2020 год стал годом испытаний для мира. Ковид усилил значимость опоры на внутренний ресурс развития. Полагаться на свои силы, развивать самодостаточность - стало одним из основных трендов для стран и регионов, - констатировала Наталья Комарова. - Работа правительства Югры в 2020 году сосредоточена на мерах, влияющих на сохранение и создание рабочих мест, оказание помощи наиболее уязвимым группам населения, сохранение жизни людей. Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии в регионе реализуется комплекс мер стоимостью около 70 миллиардов рублей, из них около 9 млрд направили на профилактику и борьбу с ковидом нефтяные, нефтегазосервисные и другие организации.

Как отметила глава округа, на базе стационаров Югры созданы 19 инфекционных госпиталей. Для оснащения больниц дополнительно поставлено почти 1,5 тысячи единиц оборудования. Проведено около 10 тысяч телемедицинских консультаций. Модернизированы все 14 ПЦР-лабораторий. Лаборатории в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске оснащены автоматическими роботизированными станциями пробоподготовки, всем необходимым оборудованием для ПЦР-диагностики. Это позволило увеличить количество исследований с трех до семи тысяч в сутки и проанализировать за последние восемь месяцев более миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

И все же пандемия не помешала Югре оставаться в топе многочисленных федеральных рейтингов по уровню развития. Так, по объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России. По прогнозам департамента экономики Югры, объем инвестиций по итогам 2020 года составит 939 миллиардов 400 миллионов рублей. То есть почти триллион. Доля инвестиций в валовом региональном продукте -23,4 % (в 2019 году 21,4%).

Регион занимает второе место в стране по числу социальных предприятий. Такой статус присвоен 204 субъектам малого и среднего предпринимательства округа. Ими направлены в бюджеты муниципальных образований больше четырех миллиардов рублей налоговых отчислений.

Как отметила Наталья Комарова, в текущем году расширен перечень мер поддержки для промышленных предприятий. Так, фонд развития Югры поддержал 6 проектов с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей. Реализовано восемь новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности, проведена модернизация пяти предприятий. Создано 460 новых рабочих мест.

Наконец, в этом году Югра перешагнула нефтяной рубеж - здесь добыта 12-миллиардная тонна нефти. В 2020 году в регионе введены в эксплуатацию 7 новых месторождений.

- В том, что сделано, - вклад каждого из вас, уважаемые земляки, - отметила Наталья Комарова. - Как подчеркнул президент России Владимир Путин на саммите "Группы двадцати", человечество переживает системный экономический кризис, который современный мир не знал со времен Великой депрессии. Отвечая на этот вызов, нам предстоит сосредоточить все ресурсы: стимулировать рост самозанятости, инновационных отраслей, создавать новые рабочие места, в том числе "забирая" их с других рынков, формируемых нашим региональным спросом, экономикой Югры.

Между тем, как констатировала глава Югры, пандемия и продиктованное ею дистанцирование за этот год изменили рынок труда во всех странах мира, открыли новые возможности, особенно востребованные в таких регионах, как Югра.

- Я имею в виду формат удаленной работы, который получил повсеместное распространение и получит законодательное регулирование на национальном уровне, - подчеркнула Наталья Комарова. - Необходимо использовать этот тренд. У нас много труднодоступных поселений, территорий с объективно ограниченным рынком труда. Так было и до пандемии. В то же время хорошо развиты каналы связи, цифровая грамотность населения. Важно задействовать все наши сильные стороны для обеспечения граждан достойным заработком.

Важно отметить, что решения, обозначенные в обращении главы Югры, основательно подкреплены бюджетом, который сегодня же приняла окружная Дума. В казне округа достаточно средств для того, чтобы выполнить все обязательства, взятые перед жителями Югры и преодолеть последствия пандемии короновируса.

Подчеркнем, что отчет главы Югры о работе правительства единогласно поддержали все депутаты окружного парламента.