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26.11.2020 10:02

Первый триллионник

Исполнилось 55 лет со дня открытия на Ямале месторождения "Заполярное"
Текст: Владимир Кораблев
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
Числами с девятью нолями измеряются запасы природного газа на месторождениях, которые считаются больше чем гигантскими - уникальными.
Пуск месторождения показал: российская промышленность может развиваться в сложнейших условиях. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Ямбург" Пуск месторождения показал: российская промышленность может развиваться в сложнейших условиях. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Ямбург"
Пуск месторождения показал: российская промышленность может развиваться в сложнейших условиях. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Ямбург"

В недрах этого нефтегазоконденсатного месторождения (ЗНГКМ), по расчетам специалистов, хранится более 3,5 триллиона кубометров газа, около 60 миллионов тонн газового конденсата и 20 миллионов тонн нефти.

Заполярное открыли геологи Тазовской разведочной экспедиции в 1965 году. Сейсморазведка обнаружила перспективный участок. "Первой же скважиной и было открыто месторождение. Почти все скважины были испытаны, получены большие притоки газа с абсолютно свободными дебитами", - вспоминают современники события. "Абсолютно свободный дебит" - это когда газ, находящийся в толще земли под большим давлением, выходит из скважины на поверхность фонтаном сам. Большой успех для разведки! Но в те годы этого было недостаточно для принятия решения о начале освоения месторождения. Долгое время Заполярное стояло нетронутым из-за своей удаленности от промышленных центров региона. Другие легендарные газовые гиганты - Уренгойское, Ямбургское, Медвежье месторождения- открыли позже, но осваивались они раньше. В 70-80-е годы прошлого века там развернулись всесоюзные стройки, на которые стягивали огромные трудовые и финансовые ресурсы.

Заполярное же месторождение Газпром начал осваивать в "лихие девяностые" собственными силами, принципиально без иностранного капитала. Пуск ЗНГКМ в 2001 году стал в чем-то символическим: российская промышленность может не только выживать, но и развиваться в сложнейших условиях. Ввод месторождения в эксплуатацию имел стратегическое значение для газовой отрасли России: падение добычи природного газа остановили, взяли курс на увеличение.

Сегодня газодобытчики "Газпром добыча Ямбург", разрабатывая Заполярное месторождение, двигаются вглубь: от верхних пластов породы с легким сеноманским газом к валанжинским горизонтам. Добыча ведется на пяти установках комплексной подготовки газа: трех сеноманских и двух валанжинских. Здесь уже нет абсолютно свободного дебита, поэтому со снижением давления начали строить дожимные компрессорные станции. Создание мощного дожимного комплекса позволит предприятию поддерживать годовые отборы газа и максимальную суточную добычу в период пиковой нагрузки.

С 2013 года, когда месторождение вывели на проектную производительность, Заполярка способна выдавать по 130 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения: этот объем газа при сжигании дает столько же тепла, сколько каменный уголь, загруженный в железнодорожный состав длиной 60 тысяч километров. Полтора экватора планеты Земля! Причем технологии позволяют регулировать суточную добычу с учетом спроса потребителей.

Восемь лет назад на месторождении добыли первый триллион кубометров газа. Сегодня, спустя 55 лет с открытия и 19 лет - с начала эксплуатации, из его недр добыто более 1,7 триллиона кубометров газа. Статистически каждый пятый кубометр голубого топлива, добываемого в мире, приходится на Заполярку. И такое положение вещей, по прогнозам, сохранится в обозримом будущем: пока извлечено менее половины начальных запасов, до их исчерпания еще очень далеко

прямая речь

Олег Арно, генеральный директор ООО "Газпром добыча Ямбург":

Производственные возможности Заполярного мес­торождения, безусловно, заслуживают высокой оценки. Но главная наша гордость - люди, которые там работают. Настоящие профессионалы, преданные делу газовики, новаторы - все это коллектив Заполярки. Уверен, что грамотные технические решения, славные трудовые традиции, ответственность сотрудников и в дальнейшем будут залогом надежной эксплуатации ЗНГКМ.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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