В АО "Транснефть - Сибирь" соблюдению требований промышленной и экологической безопасности при транспортировке нефти придают первостепенное значение.

Во главе угла - сохранение здоровья и жизни как сотрудников предприятия, так и всех жителей районов, по территории которых проходят магистральные трубопроводы.

Для диагностики и ремонта нефтепроводов есть мощный арсенал технических и технологических средств. Но, как бы ни были они совершенны, многое зависит от квалификации людей, непосредственно занятых обслуживанием опасных производственных объектов - трубопроводов, резервуаров, насосного оборудования, запорной арматуры - в комплексе со структурами электроэнергетики, телемеханики и связи. Здесь, как и в любом деле, помимо знаний важны практические навыки. Поэтому в подразделениях предприятия постоянно практикуются учебно-трени­ровочные занятия по ликвидации условных техногенных чрезвычайных ситуаций.

Разгерметизация нефтепровода в водной среде - реке, озере или болоте - одна из самых потенциально опасных и сложных ЧС. В распоряжении АО "Транснефть - Сибирь" свыше 82 000 метров боновых заграждений, резервуары для временного хранения нефти совокупной емкостью более 50 000 кубометров, 71 лодка, 18 катеров-бонопостанов­щиков, судно-нефтесборщик. Обычную болотоходную технику дополняют экскаваторы-амфибии, плавучие шасси для которых изготовляют на Тюменском ремонтно-механическом заводе, дочернем подразделении предприятия. Можно сказать, что недоступных мест для нефтепроводчиков не существует. Зимой используются пневмокаркасные палатки, современные ледорезы. Практически все оборудование и спецсредства - отечественного производства. Для них характерны высокое качество, надежность и эффективность.

В июне бригада профессионального аварийно-спасатель­ного формирования АО участвовала в ликвидации аварийного разлива дизтоплива под Норильском. Ход работ ежедневно отслеживали и координировали руководство и техслужбы ПАО "Транснефть". На участке реки Амбарной, закрепленном за АО "Транснефть - Сибирь", собрано 9299 кубометров нефтепродукта - почти половина разлитого. Исследования собранной жидкости показали: в ее полутораметровом слое во временной емкости отстаивалось не более двух сантиметров воды, то есть удельный вес дизтоплива составлял около 99 процентов. Не подвели ни техника, ни люди. То была слаженная командная работа аварийно-спасательных групп предприятия, отточенная до совершенства на учебно-тренировочных занятиях.

В профессиональном аварийно-спасательном формировании предприятия, аттестованном Минэнерго РФ, 27 специалистов. Также в подразделениях АО "Транснефть - Сибирь" созданы нештатные аварийно-спасательные формирования с общим числом аттестованных работников 267 человек, которые в случае ЧС напрямую взаимодействуют с ПАСФ.

В 2020 году, объявленном в ПАО "Транснефть" годом промышленной безопасности и производственного контроля, на объектах АО "Транснефть - Сибирь" запланировано проведение 2844 учебно-тренировочных занятий с персоналом. Особое внимание уделяется водным объектам: с учетом их специфики ежегодно проходит более 250 учений, в том числе на таких полноводных реках, как Таз и Апакопур на Ямале, Тром-Еган и протоке Юганская Обь в Ханты-Мансийском округе.

Главная задача - проверка готовности и отработка действий персонала при локализации и ликвидации последствий условной аварии, оперативное устранение неисправности оборудования, отработка взаимодействия с органами власти, проверка работоспособности оборудования и спецсредств. Учитываются все риски возникновения ЧС, прорабатываются модели действия персонала и каждого сотрудника. Как показывают результаты такого рода учений, с поставленными требованиями коллектив АО "Транснефть - Сибирь" справляется.