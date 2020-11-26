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26.11.2020 10:50

Наша марка

Что уральцы преподносят гос­тям в качест­ве местного подарка
Текст: Евгений Китаев, Юлия Мякишева, Сергей Панасенко, Валентина Пичурина, Анна Шиллер
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
В любом городе есть предприятие или мастера, которые выпускают, делают, нечто особенное, чем могут гордиться не только сами умельцы, но и их земляки. "РГ" спросила у жителей нескольких городов Урала, какая местная продукция им нравится, чем они гордятся.

Варенье из кислицы

Александр Глазков, глава Саткинского муниципального района Челябинской области:

- Как выходец с "Магнезита" я, конечно же, горжусь продукцией нашего родного градо­образующего предприятия, которое выпускает полный спектр огне­упорной продукции на основе магнезиального сырья для предприятий металлургической, цементной, стекольной промышленности, нефтепереработки и строительной индустрии. В качестве подарка с местным колоритом однозначно выберу варенье из кислицы. Это растение в изобилии встречается в горных районах Южного Урала, а во время сбора урожая мы ежегодно устраиваем гастрономический фестиваль, где можно не только приобрести продукцию из кислицы, но и поучаствовать в приготовлении блюд из дикороса

Украшения Моисейкина

Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия":

- Вызывают гордость бренд одежды 12Storeez, который уже стал российским, и, безусловно, продукция ювелирного дома MOISEIKIN. Виктор Моисейкин - всемирно известный российский ювелир, который производит сенсации. Чего стоит русская закрепка, технология создания архитектуры украшений с подвижными камнями! В числе его работ - медали сочинской Олимпиады, саммитов G20, ШОС.

Какие угощения регионы Урала покажут на конкурсе "Вкусы России"

На мой взгляд, лучшие уральские подарки - украшения ювелирного дома MOISEIKIN, варенье из шишек, иван-чай. И копченая Висимская утка! Это новый бренд, рожденный на фестивале уральской кухни "Висимский пикник". Считаю очень правильным стряхивать пыль с традиций, добавлять им стиля и создавать новые региональные бренды, в том числе гастрономические!

Сысертский фарфор

Дмитрий Нисковских, глава Сысертского городского округа Свердловской области:

- Наша гордость - завод "Уралгидромаш". Градообразующее для Сысерти и системообразующее для российской промышленности. Советский лозунг "Мы повернем реки вспять" во многом основывался на мощностях нашего завода, где производят огромные гидротурбины и насосы, способные перекачивать гигантские объемы воды. Продукцию Уралгидромаша покупают гидроэлектростанции, атомные станции в России и за рубежом, аналогов ей, по большому счету, нет.

А лучший подарок из наших мест - это однозначно Сысертский фарфор. Хорошая, качественная продукция, мастера сохранили технику росписи, традиции. Недавно мы подписывали договор о побратимстве с Лаишевским районом Татарстана, подарили главе чайный сервиз - он был очень рад

Тагильские подносы

Владимир Щелоков, руководитель Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области:

- Город наш, Нижний Тагил, известен Уральским вагоностроительным заводом, металлургическим комбинатом, Уралхимпластом. Эти предприятия делают действительно уникальную продукцию. И ею нельзя не гордиться. Но у нас есть и школа художественной лаковой росписи по металлу, узнаваемой по стилю.

Я - из ВПК, поэтому дарю людям модели танков, самоходных установок, другой военной техники, которая производилась или производится на Среднем Урале. И, разумеется, изделия тагильских мастеров росписи по металлу.

Россияне назвали худшие подарки на Новый год
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