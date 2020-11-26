В любом городе есть предприятие или мастера, которые выпускают, делают, нечто особенное, чем могут гордиться не только сами умельцы, но и их земляки. "РГ" спросила у жителей нескольких городов Урала, какая местная продукция им нравится, чем они гордятся.

Варенье из кислицы

Александр Глазков, глава Саткинского муниципального района Челябинской области:

- Как выходец с "Магнезита" я, конечно же, горжусь продукцией нашего родного градо­образующего предприятия, которое выпускает полный спектр огне­упорной продукции на основе магнезиального сырья для предприятий металлургической, цементной, стекольной промышленности, нефтепереработки и строительной индустрии. В качестве подарка с местным колоритом однозначно выберу варенье из кислицы. Это растение в изобилии встречается в горных районах Южного Урала, а во время сбора урожая мы ежегодно устраиваем гастрономический фестиваль, где можно не только приобрести продукцию из кислицы, но и поучаствовать в приготовлении блюд из дикороса

Украшения Моисейкина

Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия":

- Вызывают гордость бренд одежды 12Storeez, который уже стал российским, и, безусловно, продукция ювелирного дома MOISEIKIN. Виктор Моисейкин - всемирно известный российский ювелир, который производит сенсации. Чего стоит русская закрепка, технология создания архитектуры украшений с подвижными камнями! В числе его работ - медали сочинской Олимпиады, саммитов G20, ШОС.

На мой взгляд, лучшие уральские подарки - украшения ювелирного дома MOISEIKIN, варенье из шишек, иван-чай. И копченая Висимская утка! Это новый бренд, рожденный на фестивале уральской кухни "Висимский пикник". Считаю очень правильным стряхивать пыль с традиций, добавлять им стиля и создавать новые региональные бренды, в том числе гастрономические!

Сысертский фарфор

Дмитрий Нисковских, глава Сысертского городского округа Свердловской области:

- Наша гордость - завод "Уралгидромаш". Градообразующее для Сысерти и системообразующее для российской промышленности. Советский лозунг "Мы повернем реки вспять" во многом основывался на мощностях нашего завода, где производят огромные гидротурбины и насосы, способные перекачивать гигантские объемы воды. Продукцию Уралгидромаша покупают гидроэлектростанции, атомные станции в России и за рубежом, аналогов ей, по большому счету, нет.

А лучший подарок из наших мест - это однозначно Сысертский фарфор. Хорошая, качественная продукция, мастера сохранили технику росписи, традиции. Недавно мы подписывали договор о побратимстве с Лаишевским районом Татарстана, подарили главе чайный сервиз - он был очень рад

Тагильские подносы

Владимир Щелоков, руководитель Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области:

- Город наш, Нижний Тагил, известен Уральским вагоностроительным заводом, металлургическим комбинатом, Уралхимпластом. Эти предприятия делают действительно уникальную продукцию. И ею нельзя не гордиться. Но у нас есть и школа художественной лаковой росписи по металлу, узнаваемой по стилю.

Я - из ВПК, поэтому дарю людям модели танков, самоходных установок, другой военной техники, которая производилась или производится на Среднем Урале. И, разумеется, изделия тагильских мастеров росписи по металлу.