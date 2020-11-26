Министерство сельского хозяйства страны впервые проводит конкурс местных продуктов питания. Рассказываем, чем решили удивить гурманов производители Урала, Западной Сибири и Зауралья.

Свердловская область

Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности региона выставляет на стол хлеб "Чусовской", кекс "Свердловский" и слойку "Свердловскую". По словам руководителя отраслевого объединения Владилена Фуфарова, с каждым изделием связана своя история. Так, хлеб "Чусовской" выпекается с 1980 года и вполне мог быть прототипом Колобка. Как сказочный персонаж, "Чусовской" выпекается из того, что можно "по сусекам наскрести": смеси ржаной обдирной муки и пшеничной второго сорта.

Кекс был создан в 1968 году по "богатой" для своего времени рецептуре: сгущенное молоко, изюм, десертное вино. Ну а слойка, самая известная советская булочка, до сих пор является хитом продаж. Сдобу, посыпанную кондитерской крошкой, любят во всей стране, а выпекать начинали на Среднем Урале.

Курганская область

От Зауралья на конкурс отправился Шадринский пряник. Выделкой сладкого угощения в Шадринском уезде издавна занимались в селах, прежде всего в селе Иванищевском, где стояло более тридцати пряничных изб. Угощение радовало гостей не только Шадринской и Ирбитской ярмарок, но и жителей всего Урала и Западной Сибири. "Акмолинская и Тургайская губернии, Кустанай, Пермь, Тобольск знали иванищевские, так называемые крестьянские, душистые, мягкие, вкусные пряники, - пишут историки. - Девять тысяч пудов пряников уходило по Сибирской торговой линии".

Секреты пряничного мастерства не утрачены. Традиции хлебопечения продолжает городское потребительское общество. В ассортименте - более 30 видов пряников разно­образных форм и размеров, со всевозможными рисунками и начинками. Для производства используется качественная мука с добавлением душистых пряностей. Пять лет назад в Шадринске был создан музей "Пряничный домик". Ни один День города не обходится без традиционной мастерской по росписи пряников.

Ямал

Ямальцы предложат продегустировать оленину. Летом производители устроили эксперимент: изготовили из нее хамон, а также деликатесы с названиями ямальских городов: сырокопченые и сыровяленые изделия, чипсы. В других уголках страны оленину знают мало. А в европейские страны она поставляется уже 11 лет, пользуется там особым спросом у рестораторов как диетическая и экологически чистая пища. Например, Финляндия и Германия в этом году закупили около 300 тонн мяса оленя.

Челябинская область

Южный Урал подает к столу продукцию семи производителей. Это фермерские замороженные мясные полуфабрикаты, в том числе пельмени ручной лепки. У опытной лепщицы, кстати, на один пельмень уходят считанные секунды, за смену она способна вылепить около 60 килограммов пельменей.Гречневая каша с мясом гуся и мясо птицы в собственном соку. Считается, что мясо гуся жирное, но секрет фирмы позволяет делать его нежным, почти диетическим, а гусиное сало башкирские хозяйки издавна считают лучшим для жарки: оно не пахнет, не пригорает и прекрасно хранится.

Кроме мясных угощений, челябинцы выставляют подсолнечное масло, квашенную по особым рецептам капусту и сыры сразу от трех производителей.

Югра

Югорчане предложат продегустировать пять продуктов: от рыбы, которая лежала на столах у царей, до северных даров природы. Но самый необычный, пожалуй, "живой" шоколад. Это десерт ручной работы из сырых ингредиентов на какао-бобах и меду. Сургутский шоколад знаменит тем, что жители добавляют в него полезные дикоросы: кед­ровые орехи, морошку и живицу

между тем

Конкурсная комиссия зарегистрировала 508 заявок из 79 регионов страны. Победителей выберут в восьми номинациях. Жюри будет учитывать и результаты народного голосования. Оно пройдет на сайте конкурса с 19 ноября по 2 декабря 2020 года: russiantastes.ru.