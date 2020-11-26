На Ямале "забыли" отреставрировать редкий кран на базе танка

Прокуратура Ямала проверила упомянутые ранее в публикации местных СМИ факты: якобы в селе Сеяха "гниет уникальный танк, который местные чиновники обещали отреставрировать к 9 мая".

Уточним: речь идет все же не о боевой машине, а о самоходном стреловом поворотном кране на базе танка Т-34, который выпускался на харьковском заводе в 1952 году и поставлялся, в том числе, в Пакистан.

По данным "Википедии", в мире на сегодня сохранилось только три таких машины - по одному экземпляру в Израиле и на Украине и вот этот, в отдаленном ямальском поселке, где живут в основном ненцы.

Прокуратура выяснила, что машина о которой шла речь, фактически является бесхозяйной, и не принято никаких мер по оформлению права собственности на нее.

"Кроме того, уполномоченными должностными лицами не выяснено, обладает ли объект признаками культурного наследия. Главе администрации муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении прокуратуры автономного округа.