Что ни день, то новая зона благоустройства открывается в городах Свердловской области. В нынешнем году по нацпроекту "Жилье и городская среда" обустроили 54 общегородских пространства и до полусотни дворов в 48 муниципалитетах.

Уральцы признаются: первое впечатление от новых площадей, парков и набережных почти потрясающее - такого в городе или поселке никогда не было! А дальше начинается обживание, освоение и обсуждение в соцсетях. Общение в Сети выходит сейчас на первое место.

О необходимости внедрения в регионе интернет-обсуж­дения планов благоустройства заявил недавно глава региона Евгений Куйвашев: "Так повышается прозрачность принятия решений по проектам благоустройства общественных пространств и дворовых территорий".

Уже с ноября на сформированных в Сети ресурсах в каждом муниципалитете началось голосование за проекты будущего изменения любимых для горожан уголков.

- Переход на интернет-модель взаимодействия с жителями позволит привлечь к формированию городской среды максимальное число людей. Муниципальные власти смогут детально изучить запросы земляков, чтобы на основании их предложений дорабатывать проекты, - уверен министр строительства и ЖКХ области Николай Смирнов.

Поиск идеала между задумками архитекторов, дизайнеров и запросами жителей продолжается уже третий год. За это время в муниципалитетах благоустроены сотни дворов и десятки площадей, парков и набережных. Только нынешней осенью народные гулянья в честь новинок состоялись в Качканаре, Краснотурьинске, Верхотурье и других городах.

Масштабный экопарк появился в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле. Еще недавно на этой территории в 7,5 гектара был пустырь. Теперь - спортивные и игровые площадки, зоны для велосипедных и пеших прогулок. Почетное место в центре нового парка заняла скульптура мельника. Прототипом послужил тагильчанин Семен Мурин, который 100 лет назад владел мельницей на левом берегу реки Леба. Его фамилия дала название пруду, а позже и целому микрорайону. Идею экопарка предложили сами тагильчане. На его создание из бюджетов разных уровней направили почти 95 миллионов рублей.

Тагильчане уже окрестили парк "восьмым чудом света". Впрочем, не только за раздолье. Как пояснили местные влас­ти, в раздолье - особая задумка. Рядом школа, стараниями ее учеников здесь появится целая роща.

- Это очень интересная инициатива: чтобы первоклассники могли посадить дерево с именной табличкой и все 11 лет обучения до выпускного за деревом следить,- оценил идею Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области.

Город Туринск в нынешнем году отмечает 420-й день рождения. И одним из самых долгожданных подарков для его жителей стало преображение центральной части города - улица Ленина кардинально изменила облик.

В Каменске-Уральском к реализации нацпроекта подключаются крупные промышленные предприятия. Городские общественники вместе с экспертами обсудили проект благо­устройства бульвара Парижской Коммуны. В следующем году стартует уже второй этап реконструкции общественной территории, в рамках соглашения с муниципалитетом в нем примет участие компания РУСАЛ.

- Взаимодействие администраций муниципалитетов с градообразующими предприятиями, малым и средним бизнесом позволит не только привлечь дополнительные ресурсы, но и создать на территории уникальную, отражающую исторические и трудовые традиции атмосферу, - отметил глава регионального министерства ЖКХ Николай Смирнов

Справка "РГ"

В 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области благоустроят 27 дворов и 45 общественных территорий. Работы, на выполнение которых из областного и федерального бюджетов будет выделено более 1,7 миллиарда рублей, пройдут в 41 муниципальном образовании.