Столь трудных лет, каким выдался 2020-й, не было давно. Новая инфекция, связанные с ней ограничения, глобальный экономический спад - все это заставило нас изменить планы и пересмотреть приоритеты. Но в сложной ситуации власти, бизнес и жители стали решать многие проблемы сообща.

Неожиданное и невиданное ранее бедствие перевернуло весь мир и все сферы нашей жизни. Бизнес - от нефтедобывающих гигантов до микропредприятий - считает убытки и ищет новые рынки, и Урал не исключение. Так, по данным статистики, в первом полугодии доля убыточных предприятий в Челябинской области выросла на 2,5 процента, а в Курганской - на 4,6. В Свердловской области даже у крупного бизнеса положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) составил лишь 43,1 процента к уровню января-июня 2019 года, причем сумма убытка увеличилась в среднем в 3,1 раза.

Следом за экономикой удар пандемии ощутили бюджеты регионов. Из-за ограничения экономической активности и введенных налоговых льгот Челябинская область в первом полугодии недосчиталась 9,9 миллиарда рублей, или 14,5 процента от прогнозируемых поступлений, в Тюменской недополученные доходы января-июня оценили в 20 миллиардов, а за восемь месяцев - в 40 миллиардов рублей. В то же время расходы бюджетов на здравоохранение и социальную поддержку населения выросли не менее чем на 60 процентов, и лишь часть этих сумм компенсировал федеральный бюджет.

В столь сложных условиях бизнес, общественные организации и просто неравнодушные жители со своей стороны пришли на помощь властям. Волонтеры взяли на себя доставку продуктов и медикаментов землякам. Свой вклад в борьбу с пандемией внесли некоммерческие организации, которые помогают социальным учреждениям, проводят бесплатные психологические консультации и другие мероприятия, а также учреждения культуры и искусства, организовавшие онлайн-выставки и концерты, чтобы скрасить будни земляков на самоизоляции и поднять им настроение.

Бизнес оказывает ощутимую помощь учреждениям здравоохранения в приобретении дорогостоящей медтехники, средств индивидуальной защиты и лекарств. Возможности у компаний разные, но в благом деле участвуют практически все. Крупнейшие корпорации УрФО с самого начала пандемии организовали доставку больших партий медицинских масок, защитных кос­тюмов и другой необходимой продукции, которая первое время была дефицитом. Целый ряд фирм быстро развернул в регионах производство таких изделий и часть их стал безвозмездно передавать нуждающимся.

Власти эти шаги оценили: "Кризисные ситуации всегда проще переживать вместе, - написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Я благодарен предпринимателям, которые не остаются равнодушными и по мере сил и возможностей помогают больницам справиться с пандемией".

В свою очередь, власти регионов тоже помогают бизнесу, чем могут. Это и льготные кредиты для субъектов МСП, и обеспечение доступности участия в госзакупках, и помощь с выходом на международные рынки, организацией кооперационных цепочек.

- Мы еженедельно отслеживаем, чем живут наши основные предприятия, но главное - интересуемся, чем можем помочь: у нас есть десятки кейсов для оперативного решения различных вопросов, - отметил челябинский губернатор Алексей Текслер, выступая в октябре на заседании координационного совета отделений РСПП в УрФО. - Опыт работы в период пандемии, которая, к сожалению, продолжается, полезен. Мы стали лучше понимать друг друга, оперативно реагировать на стремительные изменения ситуации в экономике.

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