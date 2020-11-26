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26.11.2020 08:27

Мухи от котлет отдельно

На Урале изобрели "сортировщика" мусора, который видит, какие перед ним отходы
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
Оптическая установка для сортировки бытовых отходов, созданная учеными Уральского федерального университета при сотрудничестве с компанией "Аксалит", сейчас проходит последние испытания. И с будущего года уже будет внедрена на двух мусоросортировочных заводах Среднего Урала.
Оптические анализаторы способны различать, какие именно перед ними отходы. Фото: Татьяна Андреева/РГ Оптические анализаторы способны различать, какие именно перед ними отходы. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Оптические анализаторы способны различать, какие именно перед ними отходы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Работает устройство так. Неотсортированный бытовой мусор сгружается на конвейерную ленту. Она движется со скоростью один метр в секунду. При этом оптические анализаторы, улавливающие отраженный спектр различных материалов, способны различать, какие именно перед ними отходы - картон, стекло, пластик и т.д. Тут же подключается мощный продув воздухом, и отдельные мусорные фракции буквально сдувает в отдельные емкости.

Как рассказал "РГ" директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, установка способна рассортировать до восьми тонн отходов в час. Причем без применения ручного труда, помощь человека исключается полностью. При этом из общей массы отходов извлекается больше 80 процентов полезных фракций.

Оптические сепараторы есть и на Западе, но они работают только с уже отсортированным в домашних условиях мусором. Уникальность уральской разработки в том и состоит, что она не такая "рафинированная": извлекает полезные отходы из всего, что "ей дают".

Причем, как говорит Олег Шашуков, ее можно сделать и каскадной. То есть еще на одном конвейере прогнать уже отсортированные фракции и разделить их. Ведь, как известно, одного стекла существует несколько видов - зеленое, коричневое, бесцветное, и установка способна его сор­тировать. То же самое касается и различных видов картона, пластика и т. д.

Фото: Сергей Михеев
В "мусорной" реформе власти нацелены на сортировку отходов на 100%

- У каждого народа свой "мусорный" менталитет, - отмечает Юрий Шешуков. - Чтобы привить культуру обращения с бытовым мусором, немцам потребовалось не одно десятилетие. У нас нет столько времени в запасе. Уральский сепаратор способен сортировать отходы не на кухне, а на специальных предприятиях, ведь его можно настроить на определение любых компонентов в мусорном потоке.

Например, расчеты показывают, что этот автоматический сортировщик способен извлечь из отходов в 10 раз больше бумаги, в 1,5 раза картона, в два раза полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика. Их техника оказывается "близорукой" по отношению к нашему мусору, она его попросту не видит. В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у зарубежных аналогов составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% отходов отправляются на полигон. Уральский сепаратор оставляет после себя только 18,2% фракций, которые нельзя переработать.

Предполагается, что в перспективе уральские мусорные сортировщики будут закупать Индия и Китай. Кроме того, сепаратор будет состоять исключительно из российских комп­лектующих - зависимость от зарубежных поставщиков исключается. Стоимость "всевидящего сортировщика" в три раза ниже стоимости зарубежного аналога. Разработчики считают, что 10-15 таких линий достаточно, чтобы обеспечить сортировку отходов на всем Среднем Урале. Всего в Свердловской области к 2024 году планируется построить двенадцать мусоросортировочных предприятий. Три самых крупных из них предполагается оснастить уральскими сепараторами

в тему

Ученые продумали и то, как использовать остающиеся 20 процентов отходов, которые невозможно переработать. Кроме оптического автосортировщика, они предлагают использовать в мусороперерабатывающей отрасли новую технологию утилизации RDF-фракций (неперерабатываемых отходов) - методом пиролиза превращать их в золу, которую через определенное время можно использовать в качестве биогрунтов для рекультивации старых свалок. Прототип такой установки на Урале уже создан.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа

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