Совещание посвящено возможностям оснащения социальных объектов быстровозводимыми конструкциями. Выбор места неслучаен. Компания уже почти 20 лет производит блочно-модульные конструкции. Начиналось все с линейки сооружений для нефтегазовой, добывающей и строительной отраслей - компания производила вагон-дома и здания для вахтовых поселков. Основной спрос шел из труднодоступных северных территорий - ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, Якутии, а также из Пермского края, Оренбуржья и Казахстана. В компании научились не только создавать здания, одинаково устойчивые к зною и морозам, но и доставлять их в любую глубинку практически в собранном виде и монтировать за считанные дни.
Со временем технология стала все более востребована при создании социальных объектов: фельдшерско-акушерских пунктов, трассовых пунктов Центра медицины катастроф, сельских спортклубов и домов культуры.
Так, ФАПы компания производит с 2012 года, два последних года делает их в рамках нацпроекта "Здравоохранение". За восемь лет "Ермак" установил на Среднем Урале 115 ФАПов и 11 трассовых пунктов Центра медицины катастроф. Сейчас предприятие оснащает социальными объектами северные регионы: например, в этом году поставили 12 блочно-модульных ФАПов в Ненецком АО.
- Из-за пандемии были заморожены некоторые проекты нефтяной промышленности, и возможность загрузить мощности производством социальных объектов была кстати, - говорит замдиректора по производству Дмитрий Сергеев. - К тому же мы участвуем в еще одном нацпроекте - "Рост производительности и поддержка занятости". Перекомпоновали оборудование, отказались от лишних перемещений, убрали дублирующие склады, обучили топ-менеджмент и буквально за год сократили процессное время на 45 процентов, почти вдвое увеличив объем продукции.
Компания планирует и дальше участвовать в нацпроектах, в ближайшее время хочет подключиться к нацпроекту "Культура".
- Мы бывали в населенных пунктах, где монтировали ФАПы, говорили с людьми - для них это действительно повышение качества жизни, - рассказывает исполнительный директор Дмитрий Нечаев. - Альтернативы блочно-модульному строительству на отдаленных территориях нет. Возведение таких зданий позволит сохранить население в деревнях. Мы готовы предложить решения для любой сферы, будь то здравоохранение, спорт, туризм или культура. Сейчас разрабатываем технологию производства библиотек, которые, по сути, будут мультифункциональными центрами. Можем делать спортбазы, жилые комплексы для детских лагерей, административные здания, мобильные кабинеты КТ, операционные - что угодно.
Идеями и наработками компании всерьез заинтересовались региональные власти.
- Мы видим интересное альтернативное решение по созданию социальной инфраструктуры, которое позволит обеспечить должное качество объектов с меньшими затратами и с форсированными сроками, - сказал во время совещания первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Блочно-модульное строительство считается экологичным: требует минимальных земляных работ, не нужна мобилизация большого количества людей (бригада из двух-четырех человек может собрать до шести модулей в сутки), низкие энергозатраты по содержанию стройплощадки (модульные здания монтируются максимум за две недели, причем основное время занимает благоустройство) и полностью отсутствует строительный мусор.