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Комфорт из модулей

Уральские предприниматели придумали, как повысить качество жизни в любой глуши
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
18 ноября на площадке предприятия "Группа Ермак" в Первоуральске прошло выездное совещание правительства Свердловской области.
Исполнительный директор Дмитрий Нечаев познакомил первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова с продукцией предприятия. Фото: Татьяна Андреева/РГ Исполнительный директор Дмитрий Нечаев познакомил первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова с продукцией предприятия. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Исполнительный директор Дмитрий Нечаев познакомил первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова с продукцией предприятия. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Совещание посвящено возможностям оснащения социальных объектов быстровозводимыми конструкциями. Выбор места неслучаен. Компания уже почти 20 лет производит блочно-модульные конструкции. Начиналось все с линейки сооружений для нефтегазовой, добывающей и строительной отраслей - компания производила вагон-дома и здания для вахтовых поселков. Основной спрос шел из труднодоступных северных территорий - ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, Якутии, а также из Пермского края, Оренбуржья и Казахстана. В компании научились не только создавать здания, одинаково устойчивые к зною и морозам, но и доставлять их в любую глубинку практически в собранном виде и монтировать за считанные дни.

Со временем технология стала все более востребована при создании социальных объектов: фельдшерско-акушер­ских пунктов, трассовых пунктов Центра медицины катастроф, сельских спортклубов и домов культуры.

Так, ФАПы компания производит с 2012 года, два последних года делает их в рамках нацпроекта "Здравоохранение". За восемь лет "Ермак" установил на Среднем Урале 115 ФАПов и 11 трассовых пунктов Центра медицины катастроф. Сейчас предприятие оснащает социальными объектами северные регионы: например, в этом году поставили 12 блочно-модульных ФАПов в Ненецком АО.

- Из-за пандемии были заморожены некоторые проекты нефтяной промышленности, и возможность загрузить мощности производством социальных объектов была кстати, - говорит замдиректора по производству Дмитрий Сергеев. - К тому же мы участвуем в еще одном нацпроекте - "Рост производительности и поддержка занятости". Перекомпоновали оборудование, отказались от лишних перемещений, убрали дублирующие склады, обучили топ-менеджмент и буквально за год сократили процессное время на 45 процентов, почти вдвое увеличив объем продукции.

Компания планирует и дальше участвовать в нацпроектах, в ближайшее время хочет подключиться к нацпроекту "Культура".

- Мы бывали в населенных пунктах, где монтировали ФАПы, говорили с людьми - для них это действительно повышение качества жизни, - рассказывает исполнительный директор Дмитрий Нечаев. - Альтернативы блочно-модульному строительству на отдаленных территориях нет. Возведение таких зданий позволит сохранить население в деревнях. Мы готовы предложить решения для любой сферы, будь то здравоохранение, спорт, туризм или культура. Сейчас разрабатываем технологию производства библиотек, которые, по сути, будут мультифункциональными центрами. Можем делать спортбазы, жилые комп­лексы для детских лагерей, административные здания, мобильные кабинеты КТ, операционные - что угодно.

Идеями и наработками компании всерьез заинтересовались региональные власти.

- Мы видим интересное альтернативное решение по созданию социальной инфраструктуры, которое позволит обеспечить должное качество объектов с меньшими затратами и с форсированными сроками, - сказал во время совещания первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

кстати

Блочно-модульное строительство считается экологичным: требует минимальных земляных работ, не нужна мобилизация большого количества людей (бригада из двух-четырех человек может собрать до шести модулей в сутки), низкие энергозатраты по содержанию стройплощадки (модульные здания монтируются максимум за две недели, причем основное время занимает благоустройство) и полностью отсутствует строительный мусор.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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