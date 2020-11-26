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26.11.2020 10:00

На сто лет хватит

На Урале вскрыли новое железорудное месторождение
Текст: Юлия Санатина
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
ЕВРАЗ приступил к горным работам на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых железных руд.
Месторождение готово к добыче руды. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ Месторождение готово к добыче руды. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ
Месторождение готово к добыче руды. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ

Этого события ждали давно: запасы действующего Гусевогорского месторождения, которое разрабатывается с 1963 года, рано или поздно закончатся. Но СКМ обеспечит сырьем два комбината - ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный (ЕВРАЗ КГОК) и ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический (ЕВРАЗ НТМК) - минимум на сотню лет.

22 сентября на площадку будущего карьера зашел первый экскаватор: начал снимать грунт, чтобы достичь рудного тела, сформировал заезды для тяжелой техники: здесь будут трудиться карьерные экскаваторы с емкостью ковша 20 кубометров и огромные БелАЗы грузоподъемностью 240 тонн. Параллельно на месторождении работает разведочный буровой станок для уточнения запасов. Уже до конца нынешнего года из первичного карьера планируется извлечь около 200 тысяч тонн руды, а к 2024 году объем добычи составит 13 миллионов тонн в год.

Прежде чем на месторождении в ноябре взорвали первый рудный блок, была проделана огромная подготовительная работа, в которой участвовало в общей сложности 11 подрядных организаций. Им предстояло построить два перегрузочных пункта мощностью 6,5 млн тонн каждый (один уже готов, второй введут в строй в декабре). Сюда самосвалы будут доставлять руду из забоя, а с перегрузочных пунк­тов она направится на дробильную фабрику железнодорожным транспортом. Для этого построены новые пути, реконструирована железнодорожная станция "Северная", возведены высоковольтные и кабельные линии электропередачи, система водоотведения и другая инженерная инф­раструктура. Кроме того, на СКМ предстоит смонтировать системы видеонаблюдения и диспетчеризации горного транспорта, какие уже действуют на Гусевогорском. В целом на реализацию первой очереди проекта металлургический холдинг направит 6,4 млрд рублей.

Для справки: Собственно-Качканарское месторождение расположено в пяти километрах от Гусевогорского. Общая длина карьера СКМ - шесть километров, ширина - до четырех. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют здесь 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа - 16,6%. Запасы Гусевогорского на сегодня оцениваются примерно в миллиард тонн. Собственно, геологи считают, что месторождение на склонах горы Качканар одно - его когда-то искусственно разделили. Теперь ЕВРАЗ планирует связать их в единый производственный цикл, что позволит повысить эффективность работ и оптимизировать себестоимость добычи железной руды.

Отметим, что ЕВРАЗ КГОК - единственный в России комбинат, который производит высококачественное железорудное сырье из руды с низким содержанием железа. Наличие в местной руде примесей ванадия позволяет ЕВРАЗ НТМК, работающему на сырье КГОК, выплавлять высокопрочные легированные сорта стали

прямая речь

Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал":

Проект разработки Собственно-Качканарского мес­торождения включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. Мы реализуем его в соответствии с планами компании и лицензионными условиями освоения СКМ. Развитие СКМ - это залог стабильной работы ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, а значит, и гарантия успешного развития Качканара и Нижнего Тагила. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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