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26.11.2020 08:36
Рубрика: Общество

Уроки с атаманом

На Свердловском ОТВ стартовал проект "Ермак. Большой поход"
Текст: Юлия Мякишева
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
Телекомпания запустила третий сезон масштабного пятисерийного проекта. "Ермак. Большой поход" - это экспедиция через Урал в Сибирь. Путь атамана вместе с телевизионной группой повторили школьники. Съемки проходили сразу в трех регионах.

Зрителей в "Большой поход" в этот раз приглашают вместе с атаманом Ермаком, благодаря которому российское государство приросло Сибирью. О событиях XVI века покоритель новых земель рассказывает сам. В студии богатырь появился в тяжелой кольчуге и с оружием, точь-в-точь как на картинах живописцев. Сцены с "атаманом" в финальное видео вставляют с помощью компьютерной графики.

- Прижизненных портретов Ермака нет, - рассказывает режиссер фильма Александр Трапезников. - Но есть создаваемый веками образ человека могучего, сурового. Исполнителя этой роли мы нашли в своем коллективе, это Константин Девятов, главный дизайнер ОТВ. Во-первых, он могуч и с бородой. Во-вторых, участвует в изготовлении графического пакета проекта и, как говорится, в теме.

Фото: iStock
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Дорогами Ермака - от живописных Чусовских Городков (первая съемка прошла в Парке истории реки Чусовой Пермского края) до бывшей столицы Сибирского ханства Искера (под Тобольском Тюменской области) - вместе с телеведущим Александром Тарасовым отправились школьники. Во время экспедиции они изучали историю похода и географию родного края. Историки спорят о точном маршруте Ермака. По одной из последних версий, его путь в полторы тысячи километров проходил по уральским рекам Чусовой, Межевой Утке, Баранче, Тагилу, Туре, Тоболу и Иртышу. И детям, и телевизионщикам пришлось на себе испытать, что такое сплав по Чусовой в октябре - поход Ермака был осенним. Как проходили съемки, что осталось за кадром, можно узнать из соцсетей.

- Одновременно с телепродуктом по­явился блог Ермака Тимофеевича @ErmakBlog в четырех социальных сетях, - рассказывает Анна Абсалямова, директор ОТВ по маркетингу. - С детьми нужно говорить на их языке и выходить на те площадки, где им интересно. Информация в блоге дается порционно, темы чередуются: то атаман просто "постит фоточки", то публикует карты, то рассказывает о своем времени.

Программа, посвященная покорению Сибири, стала третьим сезоном масштабного проекта ОТВ "Большой поход". Идею рассказать об Урале в увлекательном формате одобрило Русское географическое общество и поддержало ее финансово.

- Первый сезон мы делали "Большой поход" своими силами. Проект серьезный и затратный, - говорит генеральный директор ОТВ Антон Стуликов. - В 2019 году Русское географическое общество поддержало нас, сделали "Большой поход Гумбольдта". Сейчас - Ермак, это продолжение одной линейки телепродукта. Самое главное, что в "Большой поход" мы ходим с детьми. По сути, это уроки истории и географии на натуре, живые и настоящие

в тему

Фильм-путешествие "Ермак. Большой поход" состоит из пяти серий. Все они по мере выхода в телеэфир публикуются в социальных сетях атамана и на его странице на сайте телекомпании www.obltv.ru.

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