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Рубрика: Общество

Получили по заслугам

Определены лучшие волонтеры культуры
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж) , Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Первый Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры определил лучших. Ими стали 10 организаций из 179, представлявших 70 регионов страны. В числе победителей, получивших 100 тысяч рублей призовых, - волонтерские центры Свердловской государственной филармонии и Воронежской юношеской библиотеки имени В. Кубанева.

Центр волонтеров Свердловской филармонии - один из старейших в России. Он появился в 1999 году. Начиналось все с нескольких добровольцев - неравнодушные к классическому искусству люди помогали с организацией концертов, встречали-провожали публику. Сегодня количество волонтеров филармонии исчисляется сотнями: ежегодно к мероприятиям подключаются порядка 300-400 человек из разных городов, поселков и деревень Свердловской области. Половина волонтеров студенты, треть - пенсионеры, остальные - работающие люди. Всех объединяет любовь к музыке и стремление нести культуру в массы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- В первую очередь, наши волонтеры помогают при организации концертов, - рассказывает замдиректора Свердловской филармонии по реализации национальных проектов и просветительской деятельности Андрей Чувашов. - Обзванивают слушателей, приглашают на концерты, сопровождают в зал, помогают за кулисами. Во-вторых, устраивают филармонические собрания - их проводят в основном в отдаленных населенных пунктах. Волонтеры собирают публику, рассказывают, какую музыку можно будет услышать, а потом вместе слушают концерт нашей филармонии в виртуальном зале.

- Во время конкурса интересно было познакомиться с практиками из других регионов, - говорит Андрей Чувашов. - Кое-что, кстати, присмотрели для себя - по работе с молодежью. Нетворкинги, коворкинги - мы этим еще не занимались, но очень хотим и обязательно реализуем.

Призовые - 100 тысяч рублей - уральцы пустят на экипировку для волонтеров.

Победителями стали 10 центров из 179, представлявших 70 регионов страны

В Воронежской области все волонтеры, занятые в сфере культуры, - а это более тысячи человек - объединились на базе юношеской библиотеки имени В. Кубанева. В 2020 году они стали участниками 200 с лишним мероприятий: от историко-культурных уроков в сельских школах до X Платоновского фестиваля. С февраля по май в рамках акции "Синий платочек Победы" добровольцы собирали анкеты тружениц тыла, снимали о них сюжеты для YouTube. К 9 Мая выложили целый фильм, который за день посмотрели около трех тысяч человек. Когда культурная жизнь переместилась в Сеть, молодежь помогала сотрудникам сельских учреждений культуры освоить цифровые технологии.

Фото: Евгений Козырев
Как сегодня волонтеры помогают врачам

- Недавно в Воронеже прошло два крупных культурных события - Платоновфест и фестиваль "Русское лето". На них были заняты около 250 добровольцев, некоторые дежурили почти каждый день, - рассказала доброволец центра "Воронеж. Волонтеры культуры" Елена Богачева. - Например, в информационном центре Платоновского фестиваля. Раздавали флаеры, помогали сориентироваться в программе, купить билеты и сувениры. И даже участвовали в приеме артистов и музыкантов. Причем среди волонтеров были не только студенты и ученики старших классов, но и люди "серебряного" возраста. Также волонтеры провели акцию: пробежали с яркими флагами через центр города, чтобы привлечь внимание воронежцев к открытию музея Бунина.

Конкурс провело Министерство культуры РФ совместно с Ассоциацией волонтерских центров.

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