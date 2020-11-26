Тюменские дизайнеры одежды создают собственные бренды

Армия тюменских дизайнеров не такая многочисленная, как в соседнем Екатеринбурге, но она есть и сдаваться в борьбе за потребителей с наводнившими город масс-маркетами не собирается.

Западно-сибирские специалисты индустрии красоты и моды работают и в областной столице, и далеко за ее пределами. Канадцы, например, теперь хорошо знают Ларису Некрасову. Индийцы приветливо относятся к Алене Чирковой. Несколько выпускниц местных вузов трудятся в Париже. Наталья Зель устроилась в Burda Moden. Кто не слышал имя Алены Дубровиной, преподавателя высшего класса?! К Максиму Некрасову звезды прилетают из Москвы и Петербурга…

Расскажу о мастере, который более 15 лет назад выбрал не совсем обычный путь. Тогда, в 2005-м, студентка нефтегазового университета Эллина Саитова, учившаяся на геофизика, вдруг заинтересовалась вузовским театром нетрадиционной моды и довольно легко взбежала на пьедестал в местной индустрии стиля.

В детстве любопытная девчонка рисовала юбки-платья для бумажных кукол. Чуть погодя стала чертить эскизы нарядов из необычных материалов для молодежных мероприятий. В 2008 году впервые поучаствовала в профессиональном конкурсе "Звезда Сибири" с коллекцией уже из натуральных тканей и с того времени раз и навсегда определилась в творчестве: этническая одежда и ничего более.

Это направление априори ведет к успеху, потому что не растиражировано. Эллина вспоминает, как на региональном туре "Русского силуэта" получила второе место, на международном состязании "Этно-Эрато" в Москве - третье. Но главным достижением девушка считает поездку в Самару, где удостоилась четвертого места за коллекцию "Не сомневаясь в себе" в номинации "Костюм-реальность" в конкурсе "Поволжские сезоны Александ­ра Васильева".

- Это было в 2015 году… А потом я родила сына и с дальними поездками завязала, - рассказывает дизайнер, стилист и по совместительству геофизик Эллина Саитова.

Совмещает она столь серьезную работу и такое свободное хобби, между которыми большая пропасть, виртуозно, приступая к делам в шестом часу утра, а откладывая их поздней ночью. Пока (или уже?) родные спят, успевает обсудить с заказчиками модели и материалы, смонтировать ролики, наполнить новой информацией страницы в соцсетях. Эллина вмес­те с партнерами несколько лет назад даже умудрилась открыть швейную фабрику, устроенную по всем канонам. Правда, в пандемию содержать это хозяйство стало не под силу и предприятие пришлось переформатировать в ателье.

Женщин, мужчин, танцующих и поющих на сцене ребятишек в нарядах ее авторства легко узнать - национальный мотив выдает. Но подано это не нарочито, а с подчеркиванием лишь некоторых деталей.

- Эллина, выходит, несмотря на обилие магазинов, не все находят в них то, что нравится?

- Совершенно точно! Какая красавица не желает встретить любимого человека в праздник в особенном одеянии? Масс-маркеты не могут предложить эксклюзив.

Саитова заявляет, что стремится работать для реальных людей, а творчество только ради творчества, по ее мнению, бессмысленно.