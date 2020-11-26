Шесть уникальных вездеходов "Бурлак", созданных в Екатеринбурге, отправились в Антарктиду. Мощные машины, способные взбираться на ледяные торосы и плыть по полыньям, будут нести трудовую вахту на самом холодном континенте.

- Вездеходы используют для перевозки пассажиров и грузов с прибрежной станции "Прогресс" на строящуюся станцию "Восток" в глубине Антарктиды. Вместе с ними к Южному полюсу отправляется и передвижной модуль на солнечных батареях, разработанный специально под особые условия континента. Он станет столовой для персонала, а также местом отдыха поваров, - пояснили в уральской компании.

Особые условия- это полная автономность. Модуль, как и вездеходы, независим по водообеспечению: в него встроена снегоплавильня. Чистейший снег Антарктики растап­ливается за счет нагрева антифриза жидкостным подогревателем двигателя, далее с помощью помпы вода подается в салон, душевую кабину модуля и на кухню. Ну а солнечные панели обеспечивают энергонезависимость.

Разработал "Бурлака" известный путешественник-экстремал из Екатеринбурга Алексей Макаров. Коллеги прозвали его "композитором внедорожников". Уже не первый год он создает и испытывает вездеходы, которым торосы, мороз и снега по колено. А затем на этих же машинах отправляется штурмовать полюсы. Сконструированный Макаровым "Бурлак" не просто внедорожник - это шестиколесный автомобиль-амфибия, разработанный по концепции БТР-60. Машина весом в четыре тонны может и по полыньям плыть, и выбираться по льду на берег, и ледяные торосы преодолевать. В 2018 году экспериментальные модели "Бурлака" прошли тысячи километров от Приполярного Урала до Карского моря и затем сотни - по льдам Байдарацкой губы Карского моря.

После таких испытаний участники экспедиции вывод сделали однозначный: на этой машине можно дойти и до Северного, и до Южного полюсов. В беседе с корреспондентом "РГ" Алексей Макаров тогда признался, что потребуются небольшие доработки, чтобы вездеход немного полегчал, но не утратил прочности и маневренности.

Чтобы оценить реальные условия Антарктиды и взвесить возможности "Бурлака", в прошлом году Макаров несколько месяцев провел в экспедиции в Антарктиде. Правда, тогда на континент вместе с экспедицией доставили другой, более легкий вездеход - "Емеля".

Первый модернизированный "Бурлак" прибыл на станцию "Восток" в конце января нынешнего года - внушительный подарок к 200-летней дате открытия русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева шестого континента. Вскоре у полярников появится целый автопарк "Бурлаков". Вездеходы уже погрузили на ледокол, который из порта Санкт-Петербурга доставит их до Антарк­тиды.