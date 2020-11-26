Около 100 миллионов рублей затратил "Ураласбест" на обустройство помещений, закупку и монтаж медоборудования. Это лишь часть программы "строительства здоровья" работников комбината.

На Среднем Урале не так много предприятий, полностью сохранивших собственную лечебно-профилактичес­кую базу, "Ураласбест" - одно из них. В медицинский клас­тер комбината входят медико-санитарная часть, санато­рий-профилакторий "Горный лен", стоматологический центр. Перечень услуг и объем работы медсанчасти всегда были сравнимы с полноценным городским медучреждением, но оборудование уже не могло решить всех задач. Устанавливать новые приборы в старых стенах не хотелось - неэффективно. Поэтому приняли решение перенести медсанчасть в центр города, переоборудовав 1,5 тысячи квадратных метров в здании корпоративного учебного комбината.

Здесь уже трудятся 50 высококвалифицированных врачей, в том числе узких специальностей. Работать на постоянной основе и по совместительству захотели многие специалисты из Асбеста, Екатеринбурга и даже Подмосковья. Кто откажется трудиться в прекрасных условиях, имея современную технику?! Только оснащение санчасти обошлось комбинату в 30 миллионов рублей. Здесь все "самое-самое".

- Например, в кабинете офтальмолога установлен аппарат УЗИ, который может строить проекции в режиме 5D. Столичные профессора приезжали настраивать УЗИ-сканер экспертного класса последнего поколения, способный обеспечить диагностику высокой точности. В помощь гастроэнтерологам приобрели полный набор аппаратов для исследования желудочно-кишечного тракта. Руководство комбината заверило, что в случае необходимости кабинеты будут доукомп­лектовываться, - рассказала директор ООО "УЗ МСЧ" Елена Суханова.

Обновление медсанчасти - яркое и не единственное свидетельство социальной направленности ПАО "Ураласбест". Здесь заботятся не только о лечении трудящихся, но много делают для профилактики заболеваний. Это, например, мед­осмотры в МСЧ и ЕМНЦ в Екатеринбурге - ежегодно их проходят около четырех тысяч работников. Только на эти цели в прошлом году комбинат выделил 15,5 миллиона рублей, а общие затраты на оздоровление работников, членов их семей и неработающих пенсионеров составили около 70 миллионов. Еще 750 тысяч рублей пошло на вакцинопрофилактику: прививки от клещевого энцефалита, гриппа, гепатита, дифтерии, кори.

- Денежные транши носят не спонтанный, а плановый характер. Цели и задачи обозначены в корпоративной программе "Здоровье", - отметил заместитель гендиректора ПАО "Ураласбест" по персоналу и социальному развитию Валерий Юстус. - На выполнение всех ее мероприятий - охрану и укрепление здоровья членов коллектива, развитие единой профилактической среды с внедрением современных здоровьесберегающих технологий, направленных на снижение и ликвидацию профессиональных и асбестообусловленных заболеваний, - в 2016-2019 годах предприятие направило более 692 миллионов рублей. Результаты видим везде, где работают наши сотрудники.

Совет директоров принял решение разработать программу "Здоровье" на очередной период - 2021-2025 годы. Задача прежняя: снижение общей и профессиональной заболеваемос­ти. Одним из инструментов контроля станет ежегодный мониторинг медицинского и профилактического обеспечения персонала. Запланированы подробные исследования условий труда и здоровья работников. Особую актуальность новый документ приобретает в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году на обеспечение противоэпидемической безопасности трудящихся на производстве комбинат затратил около четырех миллионов рублей.

прямая речь

Юрий КОЗЛОВ, генеральный директор ПАО "Ураласбест":

2020-й испытывает всех на прочность. Преодолеть сегодняшние трудности можно только сообща. И решение Российского правительства, принятое пос­ле объявления пандемии, о включении ПАО "Ураласбест" в состав системо­образующих предприятий экономики страны позволило продолжить производственный процесс и выполнение социальных программ.