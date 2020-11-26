В Югре подготовят специалистов по хантыйской филологии

В Нижневартовском государственном университете (НВГУ) открыли новую образовательную программу "Хантыйская филология".

Все шесть первых магистрантов обучаются за счет бюджетных средств. Они осваивают хантыйскую литературу XIX-XX веков, историю, философию, родной язык и его диалекты, прозу и поэзию коренных малочисленных народов Севера. Помимо преподавателей НВГУ занятия на курсе проводят приглашенные специалисты и носители языка.

По словам руководителя магистерской программы - доцента кафедры филологии и массовых коммуникаций НВГУ Анны Бельковой, хантыйский язык как одна из главных составляющих традиционной культуры Югры помогает сохранить преемственность традиций и передать знания последующим поколениям коренного населения.

Специальность, по которой ведется подготовка, - педагогическая. Магистранты преподают родной язык и литературу в школах и учреждениях д­оп­образования Югры. Многие давно работают по этой специальности и даже участвуют в создании учебников хантыйского языка. Продвинутый курс для них - возможность подняться на новую ступень мастерства. Так, Галина Лаптева из Сургутского района учит родному языку детей хантов уже 23 года, она почетный работник общего образования России и автор книг на хантыйском языке.

- Профессия преподавателя хантыйского языка редкая, очень интересная. В магистратуре НВГУ совершенствую свои навыки преподавания и уровень языка. Я живу своей профессией, это мой образ жизни. Когда у ребят возникает желание разговаривать на родном языке, это очень важно, - считает она.

По данным Росстата, в Югре по-хантыйски говорят около 20 тысяч человек, и его сохранению в автономном округе уделяют особое внимание. Важность изучения языков коренных народов Севера и вовлечения молодежи в исследовательскую работу по сохранению языкового и культурного наследия подчеркивается и на международном уровне, в частности, в поддержку таких инициатив в этом году выступил Арктический совет, в который входят Финляндия, Канада, Норвегия, Россия, США и другие северные страны.

К слову, результаты зарубежных исследований в области исчезающих языков в НВГУ активно используют для обучения магистрантов по новой специальности. Например, они штудируют монографию Марты Чепреги, завкафедрой финно-угроведения университета им. Лоранда (Венгрия), в которой исследуются фонетика, морфология и синтаксис сургутского диалекта хантыйского языка.