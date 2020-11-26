В Югре тепловоз протаранил легковой автомобиль

Автомобиль Chevrolet Blazer во время столкновения с локомотивом стоял на 707 километре путей перегона Сургут - Силинский. В момент аварии людей в машине не было.

Инцидент произошел сегодня, 26 ноября, около шести утра по местному времени, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, машину на путях оставил пьяный водитель. Его личность устанавливается.

Пострадавших в результате ДТП нет, задержек поездов не допущено. На место происшествия выехал транспортный прокурор Сургута.

Ведомство проводит проверку законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.