В Свердловской области пенсионерка погибла, упав в траншею

Прокуратура Свердловской области инициировала проверку обстоятельств несчастного случая в Волчанске: накануне днем здесь было найдено тело пожилой женщины в траншее, которую вырыли коммунальщики.

"В половину второго на пульт оперативных служб из отделения "скорой" поступило сообщение об обнаружении пенсионерки 1952 года рождения. По имеющейся информации, она упала в неогороженную траншею", - передает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что инженерная компания в рамках договора прокладывала трубы холодного водоснабжения на улице Почтовая, напротив дома погибшей велись земляные работы. Однако сотрудники фирмы не огородили траншею и не установили освещение, самих их в момент происшествия на месте так же не было.

По версии Следственного комитета Свердловской области, женщина шла к знакомой, переходила через дорогу и упала в котлован.

"Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при проведении работ. Кроме того, запрошены результаты судмедэкспертизы для установления точной причины смерти пожилой женщины", - говорится в сообщении прокуратуры.