В Тюмени показали фотографии воинских раритетов царской России

Российский фонд культуры открыл в Тюмени две выставки, при помощи фотографий рассказывающие о службе и жизни военных дореволюционной России.

Экспозиция "За веру и верность" основана на коллекции русско-американского общества "Родина", которую составляют картины, архивные документы, книги, награды, знамена, рукописи, оказавшиеся за рубежом после революции. Выезжая из России, офицеры и солдаты Белой армии забирали с собой погоны, полковые духовые инструменты и иконы, ордена и оружие. Потомки эмигрантов хранили редкие вещи, дарили друг другу, многие в итоге оказывались в собраниях национальных обществ. Одну из таких коллекций Российский фонд культуры вернул из Америки в страну.

Фотовыставка "Приказ по обеденному столу" отражает, как военные праздновали важные события: годовщины великих побед, дни военных училищ, полков и корпусов. Это снимки, рисунки самих торжеств, но также и многочисленные меню праздничных застолий. Оказывается, в свое время на обеденных столах военных можно было отведать все что угодно: жаркое из утки, цыплят, суп из черепахи, раков, перепелов, омаров и осетра. А военные моряки особо почитали гуся с яблоками.