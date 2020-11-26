Рейс из Москвы в Китай отменили из-за идентичных тестов на COVID у 190 пассажиров

Рейс авиакомпании "Икар" EO429 Москва-Чжэнчжоу отменили из-за того, что все 190 пассажиров предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к коронавирусу. Как объяснили в китайском посольстве в РФ, проводившем проверку анализов, подобные показатели не гарантируют их достоверность, а потому людям было отказано в получении необходимого для полета "кода здоровья".

Инцидент произошел 25 ноября. По данным китайской дипмиссии, авиакомпания организовала централизованное тестирование для всех пассажиров рейса, однако ни бравшая анализы организация, ни "Икар" не смогли объяснить, почему результаты получились идентичными. В связи с этим посольство КНР попросило авиаперевозчика повторно провести для пассажиров серологические тесты на антитела к COVID-19 и тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Помимо этого, дипмиссия обратилась к руководству авиалинии с просьбой "надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов".

Напомним, что сейчас для въезда в Китай необходимо сдавать не только анализ ПЦР на COVID-19, но и серологический тест на антитела к инфекции. На основе результатов этих двух тестирований пассажирам присваивается так называемый "код здоровья", без которого невозможно попасть на борт самолета. В Пекине подобные меры объяснили ростом ввозимых случаев заражения коронавирусом.