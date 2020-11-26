Рэпер ST обвинил музыкантов, которые не поют "живьем"

На видеосервисе Premier стартовало новое музыкальное шоу "Вписка у Маргулиса". Замечательное, как по идее, так и по творческим амбициям. Его замысел в том, что рэпер ST (в прошлом участник "Ленинграда", автор хита "Балалайка" и телеведущий) приводит к Евгению Маргулису артистов и группы, которые популярны в интернете, но широкой аудитории пока мало известны.

Гостями первого эфира стали рэперша Instasamka и ее коллега - Moneyken. Следом "под раздачу" попала казанская группа Dabro, чей хит "Юность" уже ротируется в эфире "Русского радио" и других FM-радиостанций. А затем уже краснодарская группа PLS, которая запела на английском языке, но ST ее остановил: "Когда это мы стали вещать на западную аудиторию?!"…

Приглашенные на "Вписку к Маргулису" музыканты играют живьем, а потом ST и ЕМ разбирают их музыку и тексты, шутят, обсуждают, троллят, а потом разучивают популярные танцы в Tik-Tok. Звучат и новые песни, конечно, "живьем". Очень драйвовая, дерзкая и увлекательная программа, не имеющая аналогов в России. Но, оказывается, артисты побаиваются на нее приходить.

Об этом ST (он же Александр Степанов) - как соведущий программы "Вписка у Маргулиса" - рассказал теперь в эфире "Авторадио":

- Музыканты отказываются выступать у нас (имеется в виду "живьем". - Ред.) под любыми предлогами. Я слышал такие версии: у кого-то гастрольный график в пандемию, кто-то не может оторваться от записи альбома, кому-то, чтобы порепетировать, нужно собрать музыкантов, и у нас спрашивали, покроем ли мы эти расходы. Ну, в смысле? Такое ощущение, что люди просто боятся заниматься своей прямой обязанностью - прийти и спеть песни. Во время пандемии это уникальная вещь: особенно, когда твои слушатели, самые преданные фанаты, могут прийти, послушать тебя и получить автограф, познакомиться и поучаствовать в съемках.

После чего ST справедливо подытожил:

- Современного артиста избаловали тем, что он может делать что угодно, кроме своего прямого назначения. Мы живем в уникальное время. Сегодня артисту для того, чтобы быть популярным, не обязательно петь.

Ему можно ходить на юмористические шоу, где про него будут смешно шутить, издеваться над ним, где он будет испытывать на себе разные вещи, сидеть и терпеть… Сегодняшние звезды гонятся за славой и хайпом. А при этом не всегда умеют петь.

Что сказать об этом? Все правильно. В подтверждение можно привести с десяток примеров. Да наши читатели, наверняка, и сами легко сделают это. Подействуют ли на кого-то слова ST? Будем надеяться.

В самом деле, хайп - штука многозначительная, да и удачно выбранный, влекущий зрителей образ, имидж - тоже. Но ведь надо что-то и петь со сцены, причем без фанеры. И треки приносить на радио. В общем, задуматься есть над чем.

Кстати

Первая серия вызвала в основном язвительные замечания пользователей соцсети "ВКонтакте". Одобрили (и вполне справедливо) разве что гостя второй серии - группу Dabro. Не превратится ли программа в действо, где как раз троллинга и хайпа больше, чем собственно качественной и отрепетированной музыки?