РФ заявила о плане снижения выбросов в рамках соглашения по климату

В рамках Парижского соглашения Россия заявила о своем национальном плане по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата (в терминологии соглашения - первый "определяемый на национальном уровне вклад").

Он предусматривает сокращение выбросов в масштабе всей экономики к 2030 году до 70% относительно уровня 1990 года, с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.

Международное сообщение об этом размещено на портале секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Основой для заявления стал указ президента, подписанный в начале ноября, отмечает Минэкономразвития. Правительству было поручено утвердить стратегию долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов.

В опубликованном заявлении отмечается, что установленный Россией целевой показатель способствует достижению глобальной температурной цели, поскольку к 2030 году кумулятивное сокращение выбросов парниковых газов России с 1990 года превысит 55 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа (в 1990 году значение показателя составило 3,1 миллиарда тонн).

Цель Парижского соглашения, которое после 2020 года должно полностью заменить Киотский протокол, состоит в том, чтобы не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.

Среднегодовая температура воздуха на территории России с середины 1970-х годов растет в среднем на 0,47 °C за десять лет, что в 2,5 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха, указано в заявлении. Заместитель министра экономического развития Илья Торосов назвал вклад России в международные усилия в части климата беспрецедентным.

Россия является одной из немногих стран, которые перевыполнили свои обязательства в рамках Киотского протокола в первый период его действия (не превысив ограничения выбросов парниковых газов в 100% от уровня 1990 года). В 2013 году установлена цель в 75% от значений 1990 года, которая была досрочно выполнена. При подготовке Парижского соглашения в 2015 году Россия заявила о готовности взять на себя более амбициозную цель в 70-75%. В 2019 году правительство утвердило Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года.