"Роскосмос" обсудит с NASA сроки эксплуатации МКС

Ранее портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления руководителя полета российского сегмента МКС, первого заместителя генерального директора РКК "Энергия" Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, где прозвучала мысль: России необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе Международной космической станции и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций. Соловьев делал доклад об основных положениях концепции развития российской пилотируемой космонавтики.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - подчеркнул Соловьев. "По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд. рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - цитирует докладчика портал.

Среди основных ключевых преимуществ таких станций: открытая архитектура и неограниченный срок существования за счет заменяемости модулей. Как сообщает портал, Владимир Соловьев представил проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), разрабатываемый в РКК "Энергия". Предполагается, что она будет состоять из 3-7 модулей с возможностью работы экипажа от 2 до 4 человек. Предусматривается и беспилотный режим работы. Работа космонавтов предполагается в вахтовом режиме для снижения радиационной нагрузки на экипаж и эксплуатационных расходов. Развертывание станции, по словам Соловьева, запланировано после 2024 года.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил мнение, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. "Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", - заявил он KP.RU. По словам главы "Роскосмоса", пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, посещаемой или обитаемой. Это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас. По словам Рогозина, работа над этим проектом - задача входящей в "Роскосмос" РКК "Энергия".

Роскосмос ожидает от РКК "Энергия" предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены его научно- техническим советом, а затем переданы в правительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в четверг. "Роскосмос действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС Роскосмоса, а затем доложены в правительство", - говорится в сообщении.

Международная космическая станция работает с конца 1998 года. Это совместный международный проект, в котором участвуют 15 членов, из которых пять - основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года. Эксплуатация станция согласована по 2024 год включительно. Рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года.