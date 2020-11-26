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26.11.2020 16:18
Рубрика: Общество

"Роскосмос" обсудит с NASA сроки эксплуатации МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Консультации по срокам эксплуатации Международной космической станции стартуют в начале 2021 года, сообщили в "Роскосмосе". Там уточнили, что сроки эксплуатации МКС зависят как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами, сообщает ТАСС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления руководителя полета российского сегмента МКС, первого заместителя генерального директора РКК "Энергия" Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, где прозвучала мысль: России необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе Международной космической станции и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций. Соловьев делал доклад об основных положениях концепции развития российской пилотируемой космонавтики.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - подчеркнул Соловьев. "По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд. рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - цитирует докладчика портал.

Среди основных ключевых преимуществ таких станций: открытая архитектура и неограниченный срок существования за счет заменяемости модулей. Как сообщает портал, Владимир Соловьев представил проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), разрабатываемый в РКК "Энергия". Предполагается, что она будет состоять из 3-7 модулей с возможностью работы экипажа от 2 до 4 человек. Предусматривается и беспилотный режим работы. Работа космонавтов предполагается в вахтовом режиме для снижения радиационной нагрузки на экипаж и эксплуатационных расходов. Развертывание станции, по словам Соловьева, запланировано после 2024 года.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил мнение, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. "Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", - заявил он KP.RU. По словам главы "Роскосмоса", пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, посещаемой или обитаемой. Это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас. По словам Рогозина, работа над этим проектом - задача входящей в "Роскосмос" РКК "Энергия".

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
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Роскосмос ожидает от РКК "Энергия" предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены его научно- техническим советом, а затем переданы в правительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в четверг. "Роскосмос действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС Роскосмоса, а затем доложены в правительство", - говорится в сообщении.

Международная космическая станция работает с конца 1998 года. Это совместный международный проект, в котором участвуют 15 членов, из которых пять - основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года. Эксплуатация станция согласована по 2024 год включительно. Рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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