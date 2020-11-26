Россияне не нашли в русском языке цензурных аналогов слова "локдаун"

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, предложил участникам опроса назвать русские аналоги слову "локдаун", ставшему "словом года" по версии Британского словаря.

Русский перевод "все закрыто", который предложил Владимир Жириновский, раскритиковавший очередной англицизм в русском языке, устроил далеко не всех наших граждан. Но среди предложенных вариантов из исконных русских слов оказалась только ненормативная лексика.

Чаще всего респонденты называли "обрусевшие" иноязычные аналоги. К примеру, каждый пятый соотечественник считает синонимом "локдауна" слово "изоляция". 15 процентов предлагают использовать "карантин". А каждый десятый опрошенный смог предложить альтернативу "локдауну" только из личного запаса непечатных слов.

Среди вариантов - "ограничение" (7 процентов), а также другой речевой неологизм 2020 года -"самоизоляция" (5 процентов). Еще дальше от смысла оказались те, кому в качестве синонима "локдауна" нравятся слова "блокировка", "запрет" и "домашний арест", "блокада", "катастрофа", "падение", "простой", "ступор" и даже "тюрьма".

Три процента россиян считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для "локдауна".