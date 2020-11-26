Россияне не нашли в русском языке цензурных аналогов слова "локдаун"

Русский перевод "все закрыто", который предложил Владимир Жириновский, раскритиковавший очередной англицизм в русском языке, устроил далеко не всех наших граждан. Но среди предложенных вариантов из исконных русских слов оказалась только ненормативная лексика.
Чаще всего респонденты называли "обрусевшие" иноязычные аналоги. К примеру, каждый пятый соотечественник считает синонимом "локдауна" слово "изоляция". 15 процентов предлагают использовать "карантин". А каждый десятый опрошенный смог предложить альтернативу "локдауну" только из личного запаса непечатных слов.
Среди вариантов - "ограничение" (7 процентов), а также другой речевой неологизм 2020 года -"самоизоляция" (5 процентов). Еще дальше от смысла оказались те, кому в качестве синонима "локдауна" нравятся слова "блокировка", "запрет" и "домашний арест", "блокада", "катастрофа", "падение", "простой", "ступор" и даже "тюрьма".
Три процента россиян считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для "локдауна".