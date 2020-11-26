Россияне стали пить больше отечественного вина

Закон о виноградарстве и виноделии, фактически запрещающий использование импортного сырья, вступил в силу только в конце июня 2020 года, но уже сказался на объеме продаж и качестве российского вина. Потребители вместо водки стали отдавать больше предпочтения вину.

По данным ЕГАИС, по итогам 9 месяцев 2020 года продажи алкоголя в России выросли на 2%. При этом продажи вина росли опережающими темпами - на 6,5%, тогда как водку покупали меньше даже с учетом того, что ее использовали и как обеззараживающее средство, рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В то же время, по его словам, "значимо" выросло производство вин защищенного географического указания (ЗГУ), игристых (более чем на 50%) и "тихих" вин (на 22%). А производство винных напитков, напротив, снизилось на две трети к 2019 году.

"Это прямое следствие вступления в силу нового закона о виноградарстве и виноделии. Сети требуют все больше вина России и меньше винных напитков, которые не являются вином, но под него мимикрируют", - уверен замминистра.

По мнению Евтухова, продажи российских вин подстегнула пандемия: с закрытием границ туристы потянулись на отечественные курорты и там распробовали российское вино. А оставшиеся на самоизоляции дома тоже радовали себя отечественной продукцией. В прошлом году в России было собрано 530 тыс. тонн винограда, в этом году, по предварительным оценкам, уже собрано 530-550 тыс. тонн, рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. "Несмотря на то, что ряд наших виноградарских регионов затронула сильная засуха, были большие потери винограда, мы надеемся, что общий объем по России сохранится", - отметила она. Такой объем винограда позволит произвести около 45-46 млн дал вина (46 млн дал произвели в прошлом году).

При этом с момента принятия закона (в конце прошлого года) уже в первом полугодии этого года снизился импорт балка (виноматериалов, поставляемых наливом) до двух млн тонн, а с момента вступления закона в силу (26 июня) его ввоз в страну практически прекратился.

Оксана Лут признала, что из-за снижения импорта в этом году наблюдался повышенный спрос и, соответственно, рост цен на виноград отечественного производства: если в прошлом году 1 кг стоил 17-18 рублей, то в этом - 22-24 рубля. Но она уверена, что справедливая цена за виноград простимулирует виноградарей на закладку новых виноградников. В прошлом году было заложено 7,5 тыс. га новых виноградников, в этом прибавится 4,8-5 тыс. га.

В этом году водку покупают меньше даже с учетом того, что иногда ее используют как антисептик. В тренде у потребителей — отечественное вино

Исследовав в этом году более чем по 100 параметрам около 200 сухих, полусухих и полусладких белых и красных российских вин, эксперты Роскачества пришли к выводу, что по обеим категориям качество улучшилось. Более половины белых и более двух третей красных российских вин получили высшие оценки. При этом большинство лучших белых и красных вин, которые изучало Роскачество, за редким исключением, стоят на полке не дороже 500 рублей, а в акционные периоды цена большинства образцов может опускаться ниже 350-400 рублей.