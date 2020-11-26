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26.11.2020 17:31
Рубрика: В мире

"Тюремный дневник"

Россиянка Мария Бутина написала мемуары об аресте и заключении в США
Текст: Александр Гасюк
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США летом 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом и приговоренная к реальному тюремному сроку, презентовала свою книгу. Изданный спустя год после освобождения Бутиной и ее возвращения на Родину "Тюремный дневник" - такое название получили мемуары о проведенных в американских застенках 467 днях - в подробностях повествует о подоплеке этого громкого международного скандала и наказании за несовершенное преступление.
На презентации книги Мария Бутина рассказала, какой она увидела изнанку американского общества. Фото: РИА Новости На презентации книги Мария Бутина рассказала, какой она увидела изнанку американского общества. Фото: РИА Новости
На презентации книги Мария Бутина рассказала, какой она увидела изнанку американского общества. Фото: РИА Новости

"Задача этой книги - рассказать правду о том, что случилось. И предостеречь других от моих ошибок, - рассказала Бутина на презентации своей монографии в Общественной палате РФ. - У меня были иллюзии об Америке. Но они оказались полностью разбиты. Я увидела изнанку американского общества".

Напомним, что обучавшуюся с 2016 года в вашингтонском Американском университете гражданку РФ минюст США обвинил в сговоре с целью продвижения интересов Москвы и влияние на политику Соединенных Штатов. Студенческую активность Бутиной по укреплению российско-американских отношений власти США не только не оценили, но и подвели под Закон об обязательной регистрации иностранных агентов (FARA), который был принят в Америке еще в 1938 году. "Единственной целью этого спектакля был поиск и наказание виновного во всех бедах и неурядицах разрываемого экономическим кризисом и расовыми противоречиями американского общества", - пишет Бутина на страницах своего "Тюремного дневника".

Оказавшуюся, по ее словам, "идеальной мишенью" в самый разгар бескомпромиссной межпартийной борьбы в Америке россиянку более 50 часов допрашивали в ФБР, предложили тайно сотрудничать с ЦРУ (так об этом написано в книге), а после категорического отказа бросили за решетку на полтора года. "В моей деятельности не было состава преступления. Не было политической деятельности, не было денег. Но в итоге я стала политическим заключенным, ко мне применяли пытки, надо мной издевались. Задача была одна - чтобы я оговорила себя, предала свою Родину. Я этого не сделала", - сказала россиянка на презентации своей книги.

Мария украдкой вела рукописные дневники, используя для этого подручные средства

На вопрос "РГ" о том, почему в итоге ей пришлось признать себя виновной в инкриминируемом преступлении и пойти на сделку с властями США, Мария Бутина ответила: "Другого варианта не было. Если не считать 15 лет тюрьмы. В приписываемом мне сговоре оказалась виновата я одна, взяла всю вину на себя и меня отпустили. Если бы я этого не сделала, вслед за мной потянулась бы цепочка арестов других невиновных людей". Свое освобождение Мария связывает с тем, что "Россия своих не бросает" и благодарит за поддержку власти нашей страны, а общественность за внимание к ее делу.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Многим будет интересно, как же Бутиной (ныне члену Общественной палаты РФ и в скором времени телеведущей телеканала RT) удалось восстановить в памяти и на почти 550 страницах мельчайшие детали этой трагичной и шокирующей истории? Оказывается, Мария украдкой вела рукописные дневники, используя для этого подручные средства, включая обрывки туалетной бумаги и обратные стороны обвинительных документов, которые чудом удалось вывезти в Россию. "В тюрьме я посвятила себя написанию дневников, которых накопилось 1200 страниц ко дню моего освобождения. Каждый лист этих записей теперь нуждался в расшифровке, ведь все было целенаправленно изложено так, чтобы, окажись мои заметки в руках ФБР, агенты всего лишь подумали, что речь в них - о тюремном быте. На самом же деле в дневниках есть все - каждый допрос, каждая мысль, описания агентов и того, что в тюремных застенках со мной случилось на самом деле", - рассказала автор книги. Книги, по словам Бутиной, "про правду" и про то, что "Россия своих не бросает".

В мире США Культура Литература Освобождение Марии Бутиной

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