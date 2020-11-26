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Рубрика: Власть

Ракетой по ракете

Успешно испытан улучшенный перехватчик
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
26 ноября Минобороны России обнародовало видеосъемку испытания новой противоракеты, которую боевой расчет ВКС успешно запустил с казахстанского полигона Сары-Шаган.

Командующий Первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Андрей Демин сообщил, что условная цель поражена с заданной точностью. А проведенная серия испытаний достоверно подтвердила заложенные в новый боеприпас характеристики.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что речь идет о модернизированном изделии, которое придет на смену стоящим сейчас на боевом дежурстве противоракетам системы А-135 ПРО Москвы.

Опытный боеприпас известен под индексом 53Т6М . Он оснащен новым двигателем и современной бортовой радиоэлектронной аппаратурой. По некоторым данным, в модернизированном варианте скорость противоракеты превышает 5,5 километра в секунду. К тому же она выдерживает колоссальные перегрузки - до 200 g, что говорит о высокой работоспособности ее аппаратуры.

В СМИ была информация о возможности этого боеприпаса перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах от пяти до 50 километров.

Мураховский предположил, что ракета может быть оснащена не только осколочно-фугасной боевой частью, но и способна уничтожать баллистическую цель методом прямого попадания в нее. То есть выполнять так называемый кинетический перехват. Она нацелена в боевую часть межконтинентальной баллистической ракеты, летящей на скорости несколько километров в секунду, что обеспечивает полное разрушение боевого блока.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Оружие XXI века

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