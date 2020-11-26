Росстат назвал регионы с самой высокой и самой низкой безработицей

Безработица в России в октябре составила 6,3%, оставшись на том же уровне, что была и в сентябре, подсчитал Росстат. Однако этот средний для страны показатель значительно отличается от региона к региону.

Больше всего безработных оказалось в национальных республиках. В Ингушетии - 31,1%, в Чечне - 23,3%, в Тыве - 21,5%, на Алтае - 15,8%, в Дагестане - 15,4%.

Наиболее благополучная ситуация в автономных округах Сибири, на Камчатке и в столицах. Так, в Ямало-Ненецком округе безработица составила всего 2,7%, в Ханты-Мансийском округе - 3,4%, на Камчатке - 3,6%, в Москве - 3,7%, в Петербурге - 3,8%.

Ближе всего к среднему по стране показателю ситуация в Крыму - безработица там на уровне 6,2%, а также в Орловской, Владимирской, Амурской и Новгородской областях, Удмуртии - во всех этих регионах по 6,4% безработных.