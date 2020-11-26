Уровень безработицы в России в октябре остался на уровне 6,3%, подсчитал Росстат. По сравнению с сентябрем безработных стало на 83 тысячи человек меньше (4,7 млн), однако при 75 млн человек, относящихся к рабочей силе, такое изменение слабо отражается на процентном показателе. Впрочем, и само число людей, которых относят к рабочей силе, за месяц сократилось на 250 тысяч и теперь составляет 70,3 млн человек.

Сокращению безработицы помогло отсутствие притока трудовых мигрантов, которые из-за закрытых границ не смогли приехать в Россию на заработки. При этом численность людей, относящихся к рабочей силе, сокращается. Кроме того, прекратилось автоматическое начисление пособия по безработице в повышенном размере, что побуждает людей активнее искать себе источник доходов.

Число безработных мужчин и женщин в октябре оказалось абсолютно одинаковым, однако уровень безработицы у женщин (6,4%) оказался выше того же показателя у мужчин (6,1%). Это объясняется особенностями демографической структуры населения. Семь из десяти безработных россиян в октябре были горожанами, однако в целом на селе вопрос с работой стоит острее. В сельской местности уровень безработицы в октябре держался на отметке 8,2%, тогда как в городах - только 5,7%.

Больше всего безработных по-прежнему на Северном Кавказе (в Ингушетии - 31,1%, Чечне - 23,3%, Дагестане - 15,4%), а также в Тыве - 21,5%, на Алтае - 15,8%.

16,2% безработных - молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет

Наиболее благополучная ситуация в автономных округах Сибири, на Камчатке и в столицах. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе безработица составила всего 2,7%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 3,4%, на Камчатке - 3,6%, в Москве - 3,7%, в Петербурге - 3,8%.

Ближе всего к среднему по стране показателю ситуация в Крыму - безработица там зафиксирована на уровне 6,2%, а также в Орловской, Владимирской, Амурской и Новгородской областях, Удмуртии - во всех этих регионах Росстат насчитал по 6,4% безработных.