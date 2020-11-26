Росстат: Рост розничных цен на дизельное топливо замедлился

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 16 по 23 ноября не изменились и составили 45,83 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 4 копейки до 48,45 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Рост цен на дизельное топливо замедлился. Ранее, в период со 2 по 16 ноября оно подорожало на 24 копейки. Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 снизилась на 1 копейку до - 43,21 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 не изменилась - 46,97 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 1 копейку - 53,36 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в восьми центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Кызыле и Южно-Сахалинске - на 1,0%. Подорожал бензин в девяти центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Нарьян-Маре - на 0,7%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,2%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,5%, а бензин АИ-98 - на 2,4%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 1,3%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина снизилось на 0,3%, а выпуск дизельного топлива остался на прежнем уровне. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.