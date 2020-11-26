СК задержал бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Бывшие руководители тюремного ведомства продолжают фигурировать в громких уголовных делах. Так, вечером 26 ноября стало известно, что Следственный комитет задержал бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Ему инкриминируется самая "чиновничья статья" - злоупотребление должностными полномочиями.

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что, по их версии, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН по федеральной целевой программе между территориальными управлениями и государственным унитарным предприятием "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу". Строительная организация при этом не имела ни кадров, ни ресурсов для их исполнения. Итог - не исполнена федеральная программа на 2 миллиарда рублей. Не введено в эксплуатацию 14 объектов ФСИН. А унитарному предприятию нанесен ущерб на 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы.

А бывший директор ФСИН Александр Реймер, получивший в 2017 году 8 лет колонии, не смог в этом году выйти на свободу. В марте Калининградский облсуд по ходатайству прокуратуры отменил решение об УДО Александра Реймера - он остается в колонии. В 2019 году Реймер уже просил УДО, но ему тогда отказали.