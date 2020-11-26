Сколько денег Россия в этом году уже заработала на воде

Водные объекты уже принесли России в этом году почти 20,3 миллиарда рублей. Эти деньги Росводресурсы перечислили в бюджет к началу ноября, досрочно превысив плановое задание на весь 2020 год, сообщает пресс-служба ведомства.

"Администрирование доходов от платы за пользование водными объектами, которые находятся в федеральной собственности, - одна из функций Росводресурсов, - отметили в ведомстве. - Институт предоставления права водопользования позволяет обеспечить не только потребности в ресурсе, но и охрану водных объектов".

Всего в Государственном водном реестре России зарегистрированы 45,7 тысячи договоров водопользования и 84,4 тысячи решений о предоставлении безвозмездного права пользования водными объектами, также без малого 16 тысяч договоров, действующих на 1 июля этого года. За каждым из них стоит плата за использование водных ресурсов. В итоге из этих денег и получается собранная федеральным агентством сумма.

"Освободить водопользователей от бумажной волокиты и максимально автоматизировать процессы взаимодействия нам поможет ведомственная программа цифровой трансформации, - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - Портал "Моя вода" позволит усовершенствовать механизм администрирования платежей с помощью внедрения смарт-карт и возможности онлайн-оплаты".